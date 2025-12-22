Vaşington yönetiminin Pentagon koltuğuna oturttuğu Pete Hegseth, Amerikan ordusunun geleceği hakkında ordu kurmaylarını ve kamuoyunu sarsacak ifadeler kullandı. Hegseth, üst düzey personel alımından sorumlu yetkililere hitap ederken, Amerikan gençliğinin profiline dair tespitlerde bulunda. Hegseth’e göre, genç Amerikalıların büyük bir kısmı orduya girmek için ya "fazla şişman" ya da "fazla geri zekalı".

Şişmanlık, eğitimsizlik ve sabıka engeli

Hegseth’in eleştirileri fiziksel durumun çok ötesine geçiyor. Gençlerin zekâ seviyelerine yönelik kullandığı "geri zekalı" ifadesini daha sonra "yeterli eğitim alamamış olmaları" şeklinde yumuşatmaya çalışsa da Amerikan gençliğinin ordu standartlarının altında kaldığını vurguladı. Küresel hegemonya iddiasındaki ABD'nin insan kaynağı noktasında tecrübe ettiği bu derin çürüme, sistemin içten içe yaşadığı çöküşü kanıtlıyor. Adayların karşısındaki engeller kilo sorunuyla beraber; sabıka kayıtları, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (ADHD) gibi tıbbi durumlar askere alım süreçlerini tıkıyor.

"Savaşan ordu" vurgusu ve "savaşçı primi"

Yaşanan nitelik kaybına rağmen Hegseth, Donald Trump yönetiminin uyguladığı politikaların asker alımında son 15 yılın rekorunu kırmasına sebep olduğunu savundu. "Savaşçı primi" (warrior dividend) adı verilen yeni ödeme sistemleriyle gençleri orduya çekmeye çalıştıklarını belirten Hegseth, ideolojik tartışmalarla vakit kaybeden bir yapı yerine, doğrudan "savaşan bir ordu" imajının gençlikte karşılık bulduğunu belirtti. Hegseth, ordunun bir savaş makinesi olması gerektiğini her fırsatta dile getiriyor.

Göreve geldiği günden itibaren fiziksel kondisyonu merkeze alan Hegseth, bu konuda Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr. ile barfiks yarışına girecek kadar hırslı bir tutum sergiliyor. Sadece gençleri değil, Pentagon içindeki hiyerarşiyi de hedef alan Bakan, eylül ayında yaptığı açıklamada "şişman generallere" karşı adeta bir savaş açtığını duyurmuştu.

Toparlanma süreci ve gerçekler

