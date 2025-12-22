  • İSTANBUL
Dünya
Dünya

ABD Savaş Bakanı: 'Askerlermiz ya fazla şişman ya da fazla geri zekalı'

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
ABD Savaş Bakanı: 'Askerlermiz ya fazla şişman ya da fazla geri zekalı'

Vaşington yönetiminin Pentagon koltuğuna oturttuğu Pete Hegseth, Amerikan ordusunun geleceği hakkında ordu kurmaylarını ve kamuoyunu sarsacak ifadeler kullandı. Hegseth, üst düzey personel alımından sorumlu yetkililere hitap ederken, Amerikan gençliğinin profiline dair tespitlerde bulunda. Hegseth’e göre, genç Amerikalıların büyük bir kısmı orduya girmek için ya "fazla şişman" ya da "fazla geri zekalı".

Vaşington yönetiminin Pentagon koltuğuna oturttuğu Pete Hegseth, Amerikan ordusunun geleceği hakkında ordu kurmaylarını ve kamuoyunu sarsacak ifadeler kullandı. Hegseth, üst düzey personel alımından sorumlu yetkililere hitap ederken, Amerikan gençliğinin profiline dair tespitlerde bulunda. Hegseth'e göre, genç Amerikalıların büyük bir kısmı orduya girmek için ya "fazla şişman" ya da "fazla geri zekalı".

 

Şişmanlık, eğitimsizlik ve sabıka engeli

Hegseth’in eleştirileri fiziksel durumun çok ötesine geçiyor. Gençlerin zekâ seviyelerine yönelik kullandığı "geri zekalı" ifadesini daha sonra "yeterli eğitim alamamış olmaları" şeklinde yumuşatmaya çalışsa da Amerikan gençliğinin ordu standartlarının altında kaldığını vurguladı. Küresel hegemonya iddiasındaki ABD'nin insan kaynağı noktasında tecrübe ettiği bu derin çürüme, sistemin içten içe yaşadığı çöküşü kanıtlıyor. Adayların karşısındaki engeller kilo sorunuyla beraber; sabıka kayıtları, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (ADHD) gibi tıbbi durumlar askere alım süreçlerini tıkıyor.

 

"Savaşan ordu" vurgusu ve "savaşçı primi"

Yaşanan nitelik kaybına rağmen Hegseth, Donald Trump yönetiminin uyguladığı politikaların asker alımında son 15 yılın rekorunu kırmasına sebep olduğunu savundu. "Savaşçı primi" (warrior dividend) adı verilen yeni ödeme sistemleriyle gençleri orduya çekmeye çalıştıklarını belirten Hegseth, ideolojik tartışmalarla vakit kaybeden bir yapı yerine, doğrudan "savaşan bir ordu" imajının gençlikte karşılık bulduğunu belirtti. Hegseth, ordunun bir savaş makinesi olması gerektiğini her fırsatta dile getiriyor.

Göreve geldiği günden itibaren fiziksel kondisyonu merkeze alan Hegseth, bu konuda Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr. ile barfiks yarışına girecek kadar hırslı bir tutum sergiliyor. Sadece gençleri değil, Pentagon içindeki hiyerarşiyi de hedef alan Bakan, eylül ayında yaptığı açıklamada "şişman generallere" karşı adeta bir savaş açtığını duyurmuştu.

 

Toparlanma süreci ve gerçekler

Pentagon verileri 2025 mali yılında son 15 yılın en yüksek asker alım rakamlarına ulaşıldığını gösterse de bu toparlanmanın kökenleri Trump döneminden öncesine dayanıyor. 2022 yılında hedeflerinin gerisinde kalarak büyük bir kriz yaşayan ABD ordusu, pandeminin etkilerinin azalması ve akademik olarak zayıf görülen adayları yetiştirme programlarının devreye girmesiyle 2024 yılında hedeflerini yakalamıştı. Trump yönetiminin dev bütçeler ve yüksek primlerle bu süreci hızlandırdığı görülse de İç Güvenlik Bakanlığının hedeflediği 10 bin yeni personel projesi, Hegseth’in işaret ettiği fiziksel zayıflık duvarına toslamaya devam ediyor. Vaşington’un "savaşçı" ordusu kurma hayali, sahadaki adayların fiziksel ve zihinsel gerçekliğiyle büyük bir tezat oluşturuyor.Vaşington yönetiminin Pentagon koltuğuna oturttuğu Pete Hegseth, Amerikan ordusunun geleceği hakkında ordu kurmaylarını ve kamuoyunu sarsacak ifadeler kullandı. Hegseth, üst düzey personel alımından sorumlu yetkililere hitap ederken, Amerikan gençliğinin profiline dair tespitlerde bulunda. Hegseth’e göre, genç Amerikalıların büyük bir kısmı orduya girmek için ya "fazla şişman" ya da "fazla geri zekalı".

 

Şişmanlık, eğitimsizlik ve sabıka engeli

Hegseth’in eleştirileri fiziksel durumun çok ötesine geçiyor. Gençlerin zekâ seviyelerine yönelik kullandığı "geri zekalı" ifadesini daha sonra "yeterli eğitim alamamış olmaları" şeklinde yumuşatmaya çalışsa da Amerikan gençliğinin ordu standartlarının altında kaldığını vurguladı. Küresel hegemonya iddiasındaki ABD'nin insan kaynağı noktasında tecrübe ettiği bu derin çürüme, sistemin içten içe yaşadığı çöküşü kanıtlıyor. Adayların karşısındaki engeller kilo sorunuyla beraber; sabıka kayıtları, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (ADHD) gibi tıbbi durumlar askere alım süreçlerini tıkıyor.

 

"Savaşan ordu" vurgusu ve "savaşçı primi"

Yaşanan nitelik kaybına rağmen Hegseth, Donald Trump yönetiminin uyguladığı politikaların asker alımında son 15 yılın rekorunu kırmasına sebep olduğunu savundu. "Savaşçı primi" (warrior dividend) adı verilen yeni ödeme sistemleriyle gençleri orduya çekmeye çalıştıklarını belirten Hegseth, ideolojik tartışmalarla vakit kaybeden bir yapı yerine, doğrudan "savaşan bir ordu" imajının gençlikte karşılık bulduğunu belirtti. Hegseth, ordunun bir savaş makinesi olması gerektiğini her fırsatta dile getiriyor.

Göreve geldiği günden itibaren fiziksel kondisyonu merkeze alan Hegseth, bu konuda Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr. ile barfiks yarışına girecek kadar hırslı bir tutum sergiliyor. Sadece gençleri değil, Pentagon içindeki hiyerarşiyi de hedef alan Bakan, eylül ayında yaptığı açıklamada "şişman generallere" karşı adeta bir savaş açtığını duyurmuştu.

 

Toparlanma süreci ve gerçekler

Pentagon verileri 2025 mali yılında son 15 yılın en yüksek asker alım rakamlarına ulaşıldığını gösterse de bu toparlanmanın kökenleri Trump döneminden öncesine dayanıyor. 2022 yılında hedeflerinin gerisinde kalarak büyük bir kriz yaşayan ABD ordusu, pandeminin etkilerinin azalması ve akademik olarak zayıf görülen adayları yetiştirme programlarının devreye girmesiyle 2024 yılında hedeflerini yakalamıştı. Trump yönetiminin dev bütçeler ve yüksek primlerle bu süreci hızlandırdığı görülse de İç Güvenlik Bakanlığının hedeflediği 10 bin yeni personel projesi, Hegseth’in işaret ettiği fiziksel zayıflık duvarına toslamaya devam ediyor. Vaşington’un "savaşçı" ordusu kurma hayali, sahadaki adayların fiziksel ve zihinsel gerçekliğiyle büyük bir tezat oluşturuyor.

