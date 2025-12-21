Türkiye battı bitti deniliyordu, BYD’den yeni bir rekor beklentisi!

BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, otomotiv sektörüne ilişkin 2025 değerlendirmelerini ve 2026 öngörülerini paylaştı. Ergun, Türkiye otomotiv pazarının 2025 yılını yaklaşık 1 milyon 350 bin adetlik satışla yeni bir rekorla kapatmasını beklediklerini söyledi.

Rekor satışlar 8 ayda geldi

2025’e ÖTV muafiyetinin yalnızca yerli araçlara uygulanması nedeniyle ocak ve şubat aylarında düşüşle başlandığını hatırlatan Ergun, yılın geri kalanında ise tabloyun tamamen değiştiğini belirtti. Yeni elektrikli model lansmanları ve vergi düzenlemelerine yönelik beklentilerin talebi öne çektiğini vurgulayan Ergun, “Ocak ve şubat ayları hariç tutulduğunda, yılın 10 ayının 8’inde rekor satış seviyeleri görüldü” dedi.

Ocak–Kasım döneminde binek araç pazarının geçen yıla göre yüzde 11 artarak 938 bin adede ulaştığını aktaran Ergun, mevcut görünüm doğrultusunda toplam pazarın 2025’i tarihi bir rekorla kapatacağını ifade etti.

Elektrikli ve hibrit araçlar pazarı dönüştürüyor

Türkiye otomotiv pazarının artık 1 milyon adet seviyesinin altına inmesinin zor göründüğünü belirten Ergun, bu dönüşümün temelinde elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçlara yönelik artan ilginin bulunduğunu söyledi. Uzun yol kullanımına uygun hibrit modellerin de bu yükselişi desteklediğini kaydetti.

2026 yılına ilişkin beklentilerini de paylaşan Ergun, kredi faizlerinin düşüş trendine girmesiyle birlikte finansmana erişimin kolaylaşacağını, bunun da talebi canlı tutacağını dile getirdi.

BYD, Türkiye’de en hızlı büyüyen marka oldu

BYD’nin Türkiye’deki büyümesine de değinen Ergun, markanın model sayısının 9’a, toplam satış adedinin ise 40 bin 770’e ulaştığını açıkladı. Bu performansla BYD’nin 2025’in en hızlı büyüyen markası olduğunu belirten Ergun, elektrikli ve şarj edilebilir hibritlerden oluşan yeni enerjili araç pazarında lider konumda olduklarını söyledi.

Özellikle SEAL U modeline dikkat çeken Ergun, “SEAL U, Ocak–Kasım döneminde Türkiye’de en çok tercih edilen ikinci SUV oldu. Aynı zamanda şarj edilebilir hibrit pazarının ve D-SUV segmentinin de lideri” ifadelerini kullandı.

Her beş araçtan biri yeni enerjili

Elektrikli mobilite dönüşümünün hız kesmeden sürdüğünü vurgulayan Ergun, Ocak–Kasım döneminde elektrikli otomobil satışlarının 165 bin adede, şarj edilebilir hibrit satışlarının ise 42 bin 857 adede ulaştığını söyledi. Toplamda 207 bin 522 adetlik yeni enerjili araç satışıyla bu segmentin pazar payının yüzde 22,1’e çıktığını belirten Ergun, “Bu da Türkiye’de satılan her beş araçtan birinin artık yeni enerjili olduğunu gösteriyor” dedi.

Şarj altyapısındaki büyümeye de değinen Ergun, Türkiye genelinde şarj soketi sayısının 36 bine, şarj ağı işletmecisi sayısının ise 181’e yükseldiğini belirterek, altyapının elektrikli araç yaygınlaşmasında kritik rol oynadığını sözlerine ekledi.