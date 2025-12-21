  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Petrol tankerine el konuldu! Haydut iş başında

Çin çalgı çengi işine de el attı! CHP’nin para akıttığı dansçılar kıskanacak

Babacan’dan basın özgürlüğü ve demokrasi itirafı! Avrupalılara sorunca yüzleri yere bakıyor

Tasavvuf sanatçısı Ahmet Özhan Akit TV’de yorumladı! ‘Dinle ilim olmaz’ diyenlere cevap

Erdoğan’ı suçlayan CHP, kendi rezaletini örtbas etti! Soru var cevap yok

Cumhuriyet Halk Partisi nedir? Tarihçi yazar Mustafa Armağan araştırdı ve yazdı

Yılbaşı eğlence değil, sınav

Derebeyi Yavaş’a bir soruşturma daha

Yahudiler bölgeye yerleşmek için sınıra aktı! Gazze’yi Türkler değil biz yöneteceğiz

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri’den Akit’e özel açıklamalar: Terör olmasaydı Türkiye dünyanın ilk 7 ülkesinden biri olurdu
Otomotiv Türkiye battı bitti deniliyordu, BYD’den yeni bir rekor beklentisi!
Otomotiv

Türkiye battı bitti deniliyordu, BYD’den yeni bir rekor beklentisi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Türkiye battı bitti deniliyordu, BYD’den yeni bir rekor beklentisi!

BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, otomotiv pazarının 2025’te tüm zamanların rekorunu kıracağını açıkladı. Elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçların yükselişine dikkat çeken Ergun, “Türkiye’de satılan her beş araçtan biri artık yeni enerjili” dedi.

BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, otomotiv sektörüne ilişkin 2025 değerlendirmelerini ve 2026 öngörülerini paylaştı. Ergun, Türkiye otomotiv pazarının 2025 yılını yaklaşık 1 milyon 350 bin adetlik satışla yeni bir rekorla kapatmasını beklediklerini söyledi.

 

Rekor satışlar 8 ayda geldi

2025’e ÖTV muafiyetinin yalnızca yerli araçlara uygulanması nedeniyle ocak ve şubat aylarında düşüşle başlandığını hatırlatan Ergun, yılın geri kalanında ise tabloyun tamamen değiştiğini belirtti. Yeni elektrikli model lansmanları ve vergi düzenlemelerine yönelik beklentilerin talebi öne çektiğini vurgulayan Ergun, “Ocak ve şubat ayları hariç tutulduğunda, yılın 10 ayının 8’inde rekor satış seviyeleri görüldü” dedi.

Ocak–Kasım döneminde binek araç pazarının geçen yıla göre yüzde 11 artarak 938 bin adede ulaştığını aktaran Ergun, mevcut görünüm doğrultusunda toplam pazarın 2025’i tarihi bir rekorla kapatacağını ifade etti.

 

Elektrikli ve hibrit araçlar pazarı dönüştürüyor

Türkiye otomotiv pazarının artık 1 milyon adet seviyesinin altına inmesinin zor göründüğünü belirten Ergun, bu dönüşümün temelinde elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçlara yönelik artan ilginin bulunduğunu söyledi. Uzun yol kullanımına uygun hibrit modellerin de bu yükselişi desteklediğini kaydetti.

2026 yılına ilişkin beklentilerini de paylaşan Ergun, kredi faizlerinin düşüş trendine girmesiyle birlikte finansmana erişimin kolaylaşacağını, bunun da talebi canlı tutacağını dile getirdi.

 

BYD, Türkiye’de en hızlı büyüyen marka oldu

BYD’nin Türkiye’deki büyümesine de değinen Ergun, markanın model sayısının 9’a, toplam satış adedinin ise 40 bin 770’e ulaştığını açıkladı. Bu performansla BYD’nin 2025’in en hızlı büyüyen markası olduğunu belirten Ergun, elektrikli ve şarj edilebilir hibritlerden oluşan yeni enerjili araç pazarında lider konumda olduklarını söyledi.

Özellikle SEAL U modeline dikkat çeken Ergun, “SEAL U, Ocak–Kasım döneminde Türkiye’de en çok tercih edilen ikinci SUV oldu. Aynı zamanda şarj edilebilir hibrit pazarının ve D-SUV segmentinin de lideri” ifadelerini kullandı.

 

Her beş araçtan biri yeni enerjili

Elektrikli mobilite dönüşümünün hız kesmeden sürdüğünü vurgulayan Ergun, Ocak–Kasım döneminde elektrikli otomobil satışlarının 165 bin adede, şarj edilebilir hibrit satışlarının ise 42 bin 857 adede ulaştığını söyledi. Toplamda 207 bin 522 adetlik yeni enerjili araç satışıyla bu segmentin pazar payının yüzde 22,1’e çıktığını belirten Ergun, “Bu da Türkiye’de satılan her beş araçtan birinin artık yeni enerjili olduğunu gösteriyor” dedi.

Şarj altyapısındaki büyümeye de değinen Ergun, Türkiye genelinde şarj soketi sayısının 36 bine, şarj ağı işletmecisi sayısının ise 181’e yükseldiğini belirterek, altyapının elektrikli araç yaygınlaşmasında kritik rol oynadığını sözlerine ekledi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Neco

Siz bunu geçin.fabrika kuracakti Türkiye'de o ne oldu onu bir anlatin.resmen dalga geçiyor devletle.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23