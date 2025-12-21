İslam Memiş’in net mesajı: Zengin olacağım falan diyenler dikkat, güzel oynatıyorlar diye iddia etti! Ne değişecek

Altın piyasasına dair yorumlarıyla sık sık gündeme gelen Finans Analisti İslam Memiş, "Tamamen bir manipülasyon fiyatlaması içerisinde. Bugünlerde çok can yakacak. Ben iki haftadır yatırımcıyı uyarıyorum. Aynı altın tarafında nasıl eylül, ekim aylarında bir manipülasyon yaptılar, nasıl kasım ayında kripto paralarda manipülasyon yaptılar, hala yapmaya devam ediyorlar, aralık ayında da gümüşü gözüne kestirdiler, gümüş tarafından böyle çok güzel oynatıyorlar, yani burada biraz gümüş yatırımcısının canı yakacak" dedi.

Ons altın ise 4 bin 359 dolar seviyesine yeniden yükseldi. Altın fiyatları günün son saatlerinde yukarı yönlü ciddi hareketini sürdürüyor. Gram altın yeniden zirveyi görürken İslam Memiş'ten çarpıcı altın ve gümüş analizi gündeme geldi.

Memiş şöyle devam etti, Yani ilk defa alacaklardan bahsediyorum, ilk defa alım yapan, ben de zengin olacağım falan diyenler... Orta ve uzun vadede evet, yani 75 dolar, 120 lira evet, kısa vadede biraz sıkıntı, o tarafta biraz dinlenmesi lazım. Baya hızlı koşmaya başladı. Dikkat etmekte fayda var bence."

Yani ilk defa alacaklardan bahsediyorum, ilk defa alım yapan, ben de zengin olacağım falan diyenler... Orta ve uzun vadede evet, yani 75 dolar, 120 lira evet, kısa vadede biraz sıkıntı, o tarafta biraz dinlenmesi lazım. Baya hızlı koşmaya başladı. Dikkat etmekte fayda var bence." diyerek değişime işaret etti.