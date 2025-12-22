Sürücülerin dikkatine: Çorlu Kavşağı trafiğe kapatıldı!

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun Çorlu Kavşağı kollarında yürütülen üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları dolayısıyla Edirne ve İstanbul istikametinden gelen taşıtların otoyoldan Çorlu gişesine çıkışına izin verilmiyor. Çalışmalar kapsamında Çorlu gişelerinden otoyola giriş kolları da trafiğe kapatıldı.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 21-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Afyonkarahisar-Çifteler-Emirdağ yolunun 22-24. kilometrelerindeki hızlı tren üst geçidi çalışmaları sebebiyle Emirdağ yönü trafiğe kapatılarak ulaşım, Çifteler yönünden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Keşap-Espiye ayrımı-Yağlıdere yolunun 6-11. kilometrelerinde sel hasarlarının giderilmesi için yürütülen çalışmalar dolayısıyla ulaşım, tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Diyarbakır-Bismil-Batman yolunun 8-13. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü izin veriliyor.

Bursa-Yalova yolunun 25-26. kilometrelerinde Tonami Köprülü Kavşağı'nın bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Amasya-Taşova yolunun 13-16. kilometrelerinde Akdağ Tüneli mevkisinde yürütülen kaya heyelanı çalışmaları dolayısıyla ulaşım, Taşova yönünde iki yönlü devam ediyor.

Akhisar-Manisa yolunun 43-44. kilometrelerinde Manisa Otogarı Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Malatya-Talis Köprüsü yolunun 3-5. kilometreleri ile Seydikemer-Söğüt yolunun 48-57. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.