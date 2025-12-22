  • İSTANBUL
Son Haberler

Türkiye battı bitti deniliyordu, BYD’den yeni bir rekor beklentisi!

İslam Memiş’in net mesajı: zengin olacağım falan diyenler dikkat, güzel oynatıyorlar diye iddia etti! Ne değişecek?

Akit Medya Grubu’ndan Başkan Erdoğan’a ziyaret

Alevi derneği seçiminde kavga

30 Yıllık 'Bedava Para' devri bitti kiriz kapıda! Japonya muslukları kapattı: Vatandaşı bile etkileyecek

Cimbom'dan gövde gösterisi

ABD'den savaş ve Rusya açıklaması! Sosyal medyadan NATO ve AB ülkelerine şoke eden suçlama

Türk Hava Yolları'ndan Fransa’da dev hamle: Take-Off 2026 Programı'nı başlatma kararı aldı

Petrol zengini olmasına rağmen Irak, nakit fakiri devlet: Bağdat ekonomisi alarm veriyor

CHP’nin yoldaşları yoldan çıktı! Milletin çocuğuna eşkıya marşı, kendi çocuğuna ABD vatandaşı!
Sürücülerin dikkatine: Çorlu Kavşağı trafiğe kapatıldı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sürücülerin dikkatine: Çorlu Kavşağı trafiğe kapatıldı!

Karayolları Genel Müdürlüğü, TEM Otoyolu'nun Çorlu Kavşağı kollarında yürütülen üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle trafik düzenlemesine gidildiğini duyurdu. Çalışmalar kapsamında hem Edirne hem de İstanbul istikametinden gelen araçların Çorlu gişelerinden çıkışına ve gişelerden otoyola girişlere izin verilmediği açıklandı.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun Çorlu Kavşağı kollarında yürütülen üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları dolayısıyla Edirne ve İstanbul istikametinden gelen taşıtların otoyoldan Çorlu gişesine çıkışına izin verilmiyor. Çalışmalar kapsamında Çorlu gişelerinden otoyola giriş kolları da trafiğe kapatıldı.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 21-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

 

Afyonkarahisar-Çifteler-Emirdağ yolunun 22-24. kilometrelerindeki hızlı tren üst geçidi çalışmaları sebebiyle Emirdağ yönü trafiğe kapatılarak ulaşım, Çifteler yönünden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Keşap-Espiye ayrımı-Yağlıdere yolunun 6-11. kilometrelerinde sel hasarlarının giderilmesi için yürütülen çalışmalar dolayısıyla ulaşım, tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

 

Diyarbakır-Bismil-Batman yolunun 8-13. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü izin veriliyor.

Bursa-Yalova yolunun 25-26. kilometrelerinde Tonami Köprülü Kavşağı'nın bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Amasya-Taşova yolunun 13-16. kilometrelerinde Akdağ Tüneli mevkisinde yürütülen kaya heyelanı çalışmaları dolayısıyla ulaşım, Taşova yönünde iki yönlü devam ediyor.

 

Akhisar-Manisa yolunun 43-44. kilometrelerinde Manisa Otogarı Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Malatya-Talis Köprüsü yolunun 3-5. kilometreleri ile Seydikemer-Söğüt yolunun 48-57. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

