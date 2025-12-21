  • İSTANBUL
Özgür Özel'in Edirne mitinginde tansiyon yükseldi! Kendi seçmeninden şok tepki: "Türkiye'yi küçük düşürme"
Gündem

Özgür Özel’in Edirne mitinginde tansiyon yükseldi! Kendi seçmeninden şok tepki: "Türkiye’yi küçük düşürme"

Yeniakit Publisher
Cem Kaya
Özgür Özel’in Edirne mitinginde tansiyon yükseldi! Kendi seçmeninden şok tepki: "Türkiye’yi küçük düşürme"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Edirne’de gerçekleştirdiği mitingde kullandığı ifadeler soğuk duş etkisi yarattı. Komşu ülkeler Yunanistan ve Bulgaristan ile Türkiye ekonomisini kıyaslayarak sert eleştirilerde bulunan Özel, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Miting alanındaki bazı vatandaşlar, Özel’in kullandığı üslubun Türkiye’nin imajını zedelediğini ve ülkemizi komşularımız karşısında aşağıladığını belirterek yüksek sesle tepki gösterdi. Kalabalık arasından yükselen eleştiriler sonrası miting atmosferinde gergin anlar yaşandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Edirne Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Yunanistan ve Bulgaristan'daki fiyatları Türkiye ile karşılaştırarak, ülke ekonomisine yönelik eleştirilerde bulundu.

Özel'in konuşmasında özellikle gıda fiyatları, döviz kuru ve alım gücü üzerinden yaptığı karşılaştırmaların, Türkiye'yi uluslararası alanda olumsuz gösterdiği yönünde eleştiriler dile getirildi. Mitingde vatandaşlar, Türkiye'yi küçük düşüren bir dilin doğru olmadığını ifade etti.

 

"YUNANİSTAN BULGARİSTAN ÜZERİNDEN TÜRKİYE EKONOMİSİNİ HEDEF ALDI"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, "Şimdi işin en tatsız, aslında en haksız yerine geldik. Bütün Türkiye konuşuyor. Efendim Yunanistan'a gidip alışveriş yapılıyor, Bulgaristan'dan gelip alışveriş yapılıyor. Geldim, sordum. Hepsini yerinde gördüm. Bugün Edirnelilere, İstanbullulara ucuza gıda alışveriş turları düzenleniyor, Dedeağaç'a geçiliyor. Çünkü Yunanistan o kadar ucuz ki bugün Türkiye'deki gıdaya göre yol parasını da kurtarıyor, fazlasını da kazandırıyor. Yunanistan'da bir Niko var, ona kıyma 350 lira. Türkiye'de bir asgari ücretli Nihat abim var, ona da arkadaşları Niko diyor. Bizimkine gelince 900 lira. Yunanistan'da Niko'nun 350 liraya aldığı dana kıymayı burada 900 liraya satan bir düzen var. Öyle olunca bu sefer buradan insanlar oraya Avrupa'nın en yüksek, dünyanın en yüksek üçüncü gıda enflasyonun olduğu Türkiye'den, Yunanistan'a geçip gıda alıyorlar. Bir de Bulgaristan'dan gelen var. Bulgaristan'dan Ivan geliyor, levayı veriyor ve çantaları dolduruyor. Üstüne de bir tane mont alıyor. Yunanistan'a gidiyor. O bunu yaparken bizim Türkiye'deki Okan kardeşim o bir tane montu alabilmek için bir ay çalışıyor" dedi.

Yorumlar

Salih

Yunan döllenmesi den herşey beklenir bu hainler soysuzlar derhal geldiği yere gönderme vakti geldi bu dollemeler hedefi Türkiye

keamu

Nerde ne konuşacağını bilmezsen olacağı bu.
