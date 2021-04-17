Mersin deprem risk haritası, Mersin’de deprem riski olan yerler! Mersin son dakika haberler

Mersin’de geçen aktif fay hatları var mı? Mersin fay hattı nereden geçiyor? Soruları da sorulmaya başlandı. AFAD Türkiye'nin deprem haritasını çıkardı. Deprem riski haritasına göre, Mersin deprem risk sırlamasında 3. derecede yer aldı. Mersin jeolojik olarak Türkiye’nin ana hay hatlarından etkilenebilir durumda. Namrun ve Mut fay hatları Mersin’in içinden geçen fay hatları. Ovacık, Silifke arasında Ovacık Fay hattı da var. Namrun Fay hattı dediğimiz aslında Ecemiş fay hattı bu orta Anadolu Fay zonu. Sivas Hafik’ten başlar, yaklaşık 700 km boyunca devam eder. Biz Ecemiş Fay Zonunda yaklaşık 300 km’sini yüzeyde gözlemleyebiliyoruz. Bu uzantı Anamur’a kadar uzanan bir fay hattı.

Mersin’de deprem riski olan yerler

Jeoloji Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Erkan, Mersin’in deprem bölgesi olduğuna dikkat çekerek, “DemirMersin olası bir deprem koşulundan zemin noktasında çok kötü. Yani yapılaşmanın olduğu bölge alüvyon dediğimiz; Toros Dağlarının denize paralel olmasıyla ve akarsularının çakıl kum taş dediğimiz kötü malzemeden oluşuyor. Bizim kent merkezi diye tanımladığımız Pozcu’su, Viranşehir’i, Mezitli’si, Davultepesi’ne kadar oluşan kıyı şeridi. Buralar ova olan yerler ve tarım için verimli yerler. Mersin’in bir de şöyle bir dezavantajı var: sadece Mersin içindeki fay hatlarından değil Mersin’in çevresindeki Türkiye’yi etkileyen Doğu Anadolu Fay hattı, ya da Ecemiş’in uzantısı olan Orta Anadolu fay hattı, Ölü Deniz dediğimiz Güney’de Arabistan’dan başlayan 1000 km’lik bir fay hattı kuşağının etkisi altında. Doğal olarak bu bölgede yaşanılacak bir deprem Mersin’in kıyı şeridinden kaynaklı yıkıcı bir etkiye sebep olacak.” diye konuştu.

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