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Mersin Büyükşehir Belediyesi sosyal hedeflerini belirliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde düzenlenen Sosyal Politikalar Çalıştayı’nın sonuç raporu hazırlandı.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 13:22
Mersin Büyükşehir Belediyesi sosyal hedeflerini belirliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde düzenlenen Sosyal Politikalar Çalıştayı’nın sonuç raporu hazırlandı. Çalıştay raporunda, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın önümüzdeki dönemde yapacağı çalışmalara rehberlik edecek ilkeler yer aldı.


Çalıştayda yaşlılar, gençler, çocuklar, engelliler, mülteciler, toplumsal cinsiyet, sosyal yardım ve bağımlılık başlıkları üzerinde durulurken, paydaşlar tarafından sunulan öneri ve talepler dikkate alındı. Çalıştayda dezavantajlı grupların sorunlarına odaklanılarak, çözüm önerileri görüşüldü.


Sosyal Hizmetler Dairesi’nin çalışmalarını şekillendirecek bir rapor hazırlandı


84 kurum ve 150 kişinin katıldığı çalıştay sonrası eldeki veriler doğrultusunda Sosyal Hizmetler Dairesi’nin çalışmalarını şekillendirecek bir rapor hazırlandı. Raporda ele alınan konular işbirliği, mekan desteği, ulaşım dolaşım imkanları, farkındalık çalışmaları, eğitim ve bilgilendirme çalışmaları, sosyal etkinlikler, yardımlar, güçlendirme, tıbbi destek ve idari düzenlemeler başlıkları altında toplandı. Sorunların çözüm önerileriyle birlikte ele alındığı çalıştaydan çıkan rapor; işbirliği, mekan desteği, farkındalık çalışmaları, eğitim, sosyal etkinlikler ve yardımlar gibi konularda üretilecek çalışmalara rehber oluşturacak.


Hizmet ve projelere rehberlik edecek 10 ilke belirlendi


Çalıştayda görüşülen konular ışığında Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın önümüzdeki dönem çalışmalarına rehberlik etmek amacıyla belirlenen 10 ana ilke, yapılacak hizmet ve projelerinde mihenk taşı olacak. Bu doğrultuda Büyükşehir Belediyesi, sosyal politikalar alanındaki çalışmaların başarısı için sahada aktif olan diğer kurum ve kuruluşlarla mevcut işbirliğini değerlendirerek, farklı hedef grupların sorunlarının çözümünde işlevsel alan, mekan ve tesislerin sayısının ve niteliğinin artması konusunda çalışmalar yapabilecek.


Sosyal Hizmetler Dairesi’nin hizmetlerini planlarken, hem hedef grupların toplumsal ve ekonomik hataya katılabilmesi, sorunlarının çözülmesi hem de sahada aktif diğer aktörlerin çalışmasına destek olmak adına ulaşım hizmetleri sağlanması gerektiği üzerinde duruldu. Dezavantajlı grupların sorunlarının çözümüne yönelik farkındalık çalışmalarının yapılmasının yanı sıra bu grupların teknik, sosyal ve kamusal bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi için eğitim çalışmalarının düzenlenmesi konusu da göz önünde bulundurulacak çalışmalar yapılabileceği belirtildi.


Hem toplumsal uyum hem de motivasyon adına sosyal etkinliklerin düzenlenmesi, sosyal yardımların nitelik ve kapsam açısından geliştirilmesi ve dezavantajlı bireylerin sosyal sorunları kadar sağlık sorunlarının da giderilmesi için yürütülecek çalışmaların, Büyükşehir Belediyesi’nin projeleri arasında yer alacağı vurgulandı.


Dezavantajlı bireylerin ekonomik sorunlarının çözümünde yardımlar kadar önemli bir boyut olan kişilerin gelir elde edebileceği girişimlerde bulunabilecekleri becerilere, imkanlara ve ayrıcalıklara sahip olması konusunun da Büyükşehir Belediyesi’nin yapacağı hizmetlerde dikkate alınması üzerinde duruldu.


Tüm bu politikaları geliştirip, uygulamaya gidebilmek için Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin idari düzenlemeleri hayata geçirmesi gerekliliği de raporda ele alınan konular arasında yer aldı.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 13:22
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