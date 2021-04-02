Merkez Bankası Şahap Kavcıoğlu'nun mesajı sonrası dolar 8 TL'nin altını gördü

Dolar kuru hafta için yaşadığı dalgalanmaların ardından, Merkez Bankası (TCMB) Şahap Kavcıoğlu'nun enflasyon hedefleme stratejisi doğrultusunda 'Sıkı duruş sürecek' mesajı ve mevduat faizi için stopaj kesintilerinin Mayıs ayına kadar uzatılması kararı sonrası gevşedi. Dolar, haftanın son işlem günü analistlerin psikolojik destek olarak tanımladığı 8 liranın altını test etti.

Şahap Kavcıoğlu: Sıkı duruş sürecek

Merkez Bankası Şahap Kavcıoğlu, yatırımcılarla bir araya geldiği toplantıda piyasaları yakından ilgilendiren açıklamalar yaptı. Kavcıoğlu enflasyon hedefleme stratejisinin süreceğini vurgularken, enflasyonda kalıcı düşüş olana kadar politika faizinin, enflasyonun üzerinde optimal düzeyde tutulacağını açıkladı.

Faiz enflasyon üzerinde optimal seviyede tutulacak

Kavcıoğlu, "Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar politika faizini, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, gerçekleşen ve beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

"Türk lirasının gücünü ve itibarını sağlayacağız"

"Enflasyon odaklı para politikamız, küresel dalgalanmalara ve finansal piyasa oynaklıklarına karşı kalkan vazifesi görecek en güçlü silahımız olacak" diyen Kavcıoğlu, "Enflasyonla mücadele kararlığımızla, Türk lirasının gücünü ve itibarını sağlayacağız" diye konuştu.

Mevduat faizi için stopaj indirimi 31 Mayıs'a uzatıldı

Mevduat hesabı faizleri ile kar paylarından yapılan stopaj indirimi için süresinin 31 Mayıs'a kadar uzatıldığı bildirdirildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ekim ayında altı aylık süre için alınan karar ile, TL mevduatlarda vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 15 olan oran yüzde 5'e, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 12 olan oran yüzde 3'e indirilirken, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 olan stopaj oranı sıfırlanmıştı.

Karar kapsamında, stopaj indirimi; 1 Nisan'dan itibaren açılan veya vadesi yenilenen hesaplar, bu tarihten itibaren iktisap edilen bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen kazançlar ve fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar ile 1 Nisan'dan itibaren iktisap edilen yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanmak üzere yürürlüğe girdi.

Merkez Bankası Şahap Kavcıoğlu'nun piyasalara verdiği mesajlar ve mevduat faizi için stopaj indiriminin 31 Mayıs tarihine kadar uzaltılması kararı sonrası gevşeyen dolar kuru haftanın son işlem günü psikolojik destek 8 liranın altını test ederek 7.98 lirayı gördü.

Saat 10:50 itibariyle dolar/TL, 8.0350 liradan işlem görürken, gün içi en yüksek 8.1260, en düşük ise 7.9826 lirayı test etti.