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Ekonomi Merkez Bankası rezervleri arttı
Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 8 Ekim haftasında 1 milyar 741 milyon dolar artarak 123 milyar 463 milyon dolara yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 15:16:00 -
Merkez Bankası rezervleri arttı

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 8 Ekim'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 152 milyon dolar artışla 85 milyar 356 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 1 Ekim'de 83 milyar 204 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 410 milyon dolar azalarak 38 milyar 517 milyon dolardan 38 milyar 107 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 8 Ekim haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 741 milyon dolar artışla 121 milyar 722 milyon dolardan 123 milyar 463 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih

Altın Rezervleri

Brüt Döviz Rezervleri

Toplam Rezervler

31.01.2020

27.520

74.856

102.376

28.02.2020

30.411

77.414

107.825

27.03.2020

31.325

64.081

95.406

30.04.2020

34.786

51.457

86.243

29.05.2020

36.667

54.360

91.027

26.06.2020

38.821

51.417

90.238

30.07.2020

43.572

46.673

90.245

28.08.2020

43.042

41.594

84.636

25.09.2020

41.097

42.420

83.517

23.10.2020

43.265

45.086

88.351

27.11.2020

40.299

43.899

84.198

31.12.2020

43.241

49.965

93.206

29.01.2021

42.169

53.367

95.536

26.02.2021

40.719

54.495

95.214

26.03.2021

39.746

50.894

90.640

30.04.2021

40.936

46.915

87.851

28.05.2021

43.884

48.721

92.605

25.06.2021

40.918

59.240

100.158

30.07.2021

41.592

64.128

105.721

27.08.2021

40.308

77.956

118.265

24.09.2021

39.205

82.840

122.044

01.10.2021

38.517

83.204

121.722

08.10.2021

38.107

85.356

123.463

 

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