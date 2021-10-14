Merkez Bankası rezervleri arttı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 8 Ekim haftasında 1 milyar 741 milyon dolar artarak 123 milyar 463 milyon dolara yükseldi.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 8 Ekim'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 152 milyon dolar artışla 85 milyar 356 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 1 Ekim'de 83 milyar 204 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 410 milyon dolar azalarak 38 milyar 517 milyon dolardan 38 milyar 107 milyon dolara geriledi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 8 Ekim haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 741 milyon dolar artışla 121 milyar 722 milyon dolardan 123 milyar 463 milyon dolara çıktı.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
|
Tarih
|
Altın Rezervleri
|
Brüt Döviz Rezervleri
|
Toplam Rezervler
|
31.01.2020
|
27.520
|
74.856
|
102.376
|
28.02.2020
|
30.411
|
77.414
|
107.825
|
27.03.2020
|
31.325
|
64.081
|
95.406
|
30.04.2020
|
34.786
|
51.457
|
86.243
|
29.05.2020
|
36.667
|
54.360
|
91.027
|
26.06.2020
|
38.821
|
51.417
|
90.238
|
30.07.2020
|
43.572
|
46.673
|
90.245
|
28.08.2020
|
43.042
|
41.594
|
84.636
|
25.09.2020
|
41.097
|
42.420
|
83.517
|
23.10.2020
|
43.265
|
45.086
|
88.351
|
27.11.2020
|
40.299
|
43.899
|
84.198
|
31.12.2020
|
43.241
|
49.965
|
93.206
|
29.01.2021
|
42.169
|
53.367
|
95.536
|
26.02.2021
|
40.719
|
54.495
|
95.214
|
26.03.2021
|
39.746
|
50.894
|
90.640
|
30.04.2021
|
40.936
|
46.915
|
87.851
|
28.05.2021
|
43.884
|
48.721
|
92.605
|
25.06.2021
|
40.918
|
59.240
|
100.158
|
30.07.2021
|
41.592
|
64.128
|
105.721
|
27.08.2021
|
40.308
|
77.956
|
118.265
|
24.09.2021
|
39.205
|
82.840
|
122.044
|
01.10.2021
|
38.517
|
83.204
|
121.722
|
08.10.2021
|
38.107
|
85.356
|
123.463