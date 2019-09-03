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Merkez Bankası personel alımları ne zaman?

Merkez Bankası (MB) yayımladığı iki farklı ilana göre 25 kişilik boş kadro tam zamanlı çalışacak bilgisayar mühendisi ve araştırmacı alımı yapacak. Merkez Bankası bilgisayar mühendisi alımları ne zaman, başvuru şartları neler? Merkez Bankası araştırmacı alımı başvuru tarihi ve başvuru şartları araştırılmakta. merkez bankası personel alımı başvuru formu nasıl doldurulur? İşte merkez bankası personel alımı 2019 detayları.

03 Eylül 2019 Salı 19:20
Merkez Bankası personel alımları ne zaman?

Merkez Bankası (MB) yayımladığı iki farklı ilana göre 25 kişilik boş kadro tam zamanlı çalışacak bilgisayar mühendisi ve araştırmacı alımı yapacak. Merkez Bankası bilgisayar mühendisi alımları ne zaman, başvuru şartları neler? Merkez Bankası araştırmacı alımı başvuru tarihi ve başvuru şartları araştırılmakta. merkez bankası personel alımı başvuru formu nasıl doldurulur? İşte merkez bankası personel alımı 2019 detayları.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın son dakika duyurusu ile personel alım ilanına ilişkin başvuru şartları da açıklandı. MB 40 personel alımı başvurları 26 Ağustos 2019 tarihi itibariyle  başlamıştı. Merkez Bankası mühendis ve araştırmacı alım başvurularında son tarih 03 Eylül 2019. Adaylar başvurularını Merkez Bankası resmi internet adresi üzerinden İnsan kaynakları sayfasından (insankaynaklari.tcmb.gov.tr), aşağıdaki belgeleri yüklemek suretiyle elektronik yolla yapacaklardır. Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. insankaynaklari.tcmb.gov.tr/ adresi üzerinden Merkez Bankası alım ilan detaylarına ulaşılabilmekte.

Merkez Bankası bilgisayar mühendisi alım başvuru şartları neler?

01.01.1987 ve daha sonra doğmuş olmak,

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına alınacak kişilerde aranan genel şartları sağlamak,

En az dört yıllık eğitim veren Türkiye veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarının bilgisayar mühendisliği lisans eğitimini tamamlamış olmak. Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde yapılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işe alım sınavlarının komisyon mülakatı aşamasında elenmemiş olmak,

Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde yapılan; Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) en az 70 İngilizce puanı veya Test of English as a Foreign Language Internet-Based Test sınavından (TOEFL-iBT) en az 84 puan almış olmak,

Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde yapılan; Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) en az 80 KPSSP1 puanı veya Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) en az 80 sayısal puan veya GRE sınavından en az 156 sayısal puan veya GMAT sınavından en az 585 puan almış olmak,

KPSS, ALES, GRE ve GMAT puanlarına göre aşağıdaki ALES Sınavı Eşdeğerlik Tablosu esas alınarak yapılacak sıralama sonucunda ilk 300 aday (son adayla aynı puanı alan adaylar da dahil) yazılı meslek sınavına çağrılacaktır.

MB araştırmacı alım başvuru şartları

01.01.1989 ve daha sonra doğmuş olmak,

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına alınacak kişilerde aranan genel şartları sağlamak,

En az dört yıllık eğitim veren Türkiye veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarının; iktisat, ekonometri, maliye, işletme, işletme mühendisliği, finans, matematik, istatistik, endüstri mühendisliği bölümlerinde lisans eğitimini veya iktisat, finans, finansal matematik alanlarında yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak,

Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde yapılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işe alım sınavlarının komisyon mülakatı aşamasında bir defadan fazla elenmemiş olmak,

Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde yapılan; Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) en az 80 İngilizce puanı veya Test of English as a Foreign Language Internet-Based Test sınavından (TOEFL-iBT) en az 96 puan almış olmak,

Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde yapılan; Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) en az 85 KPSSP1 puanı veya Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) en az 85 sayısal puan veya GRE sınavından en az 158 sayısal puan veya GMAT sınavından en az 630 puan almış olmak,

KPSS, ALES, GRE ve GMAT puanlarına göre aşağıdaki ALES Sınavı Eşdeğerlik Tablosu esas alınarak yapılacak sıralama sonucunda ilk 150 aday (son adayla aynı puanı alan adaylar da dahil) yazılı meslek sınavına çağrılacaktır. 

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 19:20
  1. Merkez Bankası personel alımları ne zaman?
  2. merkez bankasının son dakika duyurusu
  3. merkez bankası personel alım ilanı
  4. Merkez Bankası personel alımı son dakika MB iş ilanları

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