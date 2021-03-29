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Ekonomi Merkez Bankası faiz indirimi yaptı mı? Dolar kuruna müdahale var mı? Faizler inecek mi?
Ekonomi

Merkez Bankası faiz indirimi yaptı mı? Dolar kuruna müdahale var mı? Faizler inecek mi?

Merkez Bankası son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Merkez Bankası Başkanı olarak görevlendirilen Şahap Kavcıoğlu, enflasyon hedefi, dolar kuru ve faiz indirimine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki Merkez Bankası faiz indirimi yapacak mı? Faizler inecek mi?

Yeniakit Publisher
2021-03-29 08:49:00 - 2021-03-29 08:51:27
Merkez Bankası faiz indirimi yaptı mı? Dolar kuruna müdahale var mı? Faizler inecek mi?

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Nisan ayında veya sonraki aylarda gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarında “hemen faiz indirileceği önyargısını” doğru bulmadığını belirtti." dedi. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Nisan ayında veya sonraki aylarda gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarında "hemen faiz indirileceği önyargısını" doğru bulmadığını belirtti." dedi. TCMB Başkanı, Merkez Bankası'nın yüzde 5 enflasyon hedefine de sıkı sıkıya bağlı olduğunu vurguladı.

Merkez Bankası bundan sonra nasıl bir yol izleyecek?

Göreve gelmesinin ardından ilk kez söyleşi veren Kavcıoğlu, Merkez Bankası'nın yüzde 5 enflasyon hedefini hatırlatarak bu hedefe sıkı sıkıya bağlı olduklarını vurguladı. Merkez Bankasına enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürmek için elindeki araçları kullanmak konusunda kanunla araç bağımsızlığı verildiğine işaret eden Kavcıoğlu, "Merkez Bankamız da değişen dünya koşulları altında ve başta enflasyon görünümü olmak üzere yurtiçi makro ekonomik gelişmeler ışığında para politikası araçlarını günün şartlarına göre bağımsız şekilde kullanmaya devam edecektir” dedi. 

 

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