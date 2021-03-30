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Ekonomi Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu faiz açıklaması
Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu faiz açıklaması

Para politikası araçlarını bağımsız ve etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceklerini söyleyen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Politika faizini enflasyon üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 14:52:00 -
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu faiz açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 89. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, para politikası araçlarını bağımsız ve etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceklerini belirtti.

Kavcıoğlu, "Politika faizini enflasyon üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

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Yorumlar

Mertürk

Faiz yüksek olmaya devam edilecek ise, aynı politika devam edecek ise merkez bankası başkanı niye değişti.
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Yozgatli

Bağımsız derken, ipini koparmış DANA’dan bahsediyor
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