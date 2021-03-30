Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu faiz açıklaması
Para politikası araçlarını bağımsız ve etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceklerini söyleyen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Politika faizini enflasyon üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 89. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, para politikası araçlarını bağımsız ve etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceklerini belirtti.
Kavcıoğlu, "Politika faizini enflasyon üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz" dedi.