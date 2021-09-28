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Ekonomi Merkez Bankası Başkanı duyurdu: 50 milyar dolar gelecek
Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı duyurdu: 50 milyar dolar gelecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, alınan önlemlerle birlikte bir yıl içinde rezervlere yaklaşık 50 milyar dolara yakın para geleceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-09-28 09:50:00 -
Merkez Bankası Başkanı duyurdu: 50 milyar dolar gelecek

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, T24 ile gerçekleştirdiği görüşmede, faiz ve dolardaki yükselişe ilişkin görüşlerini aktardı.

Gelen son dakika açıklamasına göre, dolarda hızlı bir yükseliş için zemin olmadığını belirten Kavcıoğlu, kurdaki artışın çoğunun Fed'in kararları ve Powell'ın açıklamaları nedeniyle gerçekleştiği görüşünde. Faiz indirim kararı sonrasında Türkiye'den 2 milyar dolar civarında yabancı sermaye çıkışı olabileceğini kaydetti.

Başkan Kavcıoğlu, Fed'in bu yıl varlık azaltımına başlamayacağı görüşünü dile getirirken, rezervlere bu yıl 50 milyar dolar geleceğini, doların yükselmesi için bir sebep olmadığını aktardı.

Ayrıca Kavcıoğlu, Türkiye'nin risk priminin yüksek seviyelerde olmasının haksız bir durum olduğunu söyledi.

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Yorumlar

Putsavar

Yurt dışından yatırım mı gelsin, rusya'ya mı amerika'ya mı yaslanalım.. lafa gelince yerli ve milli ama üretmek ve kasamızı kendi kazandığımız kendi paramız ile doldurmak adına bir açıklama yok. Çalışma da yok. 20 sene sonunda geldiğimiz nokta bu işte.
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Memos

Borcmu verecekmis birisi yazik ne hallere düstük
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