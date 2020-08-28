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Aktüel Merkel Suriye'deki durumu "dramatik" olarak niteledi
Aktüel

Merkel Suriye'deki durumu "dramatik" olarak niteledi

Almanya Başbakanı Angela Merkel: - "Yemen'deki insani felaket durumuna baktığımda, Suriye'deki durumun en büyük trajedi olup olmadığından emin değilim" - Suriye nüfusunun yarısı, ülke içinde yerlerinden edildi, yarısı da ülkeyi terk etmiş durumda. Buna bakıldığında, Suriye'deki durum dramatik" - "Bir zamanlar 'Arap Baharı' olarak adlandırılan şey, umutların elbette tersine dönüştüğü büyük bir trajedi"

Yeniakit Publisher
2020-08-28 15:53:22 -
Merkel Suriye'deki durumu "dramatik" olarak niteledi

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, iç savaşın yaşandığı Suriye'deki durumu "dramatik" olarak nitelendirdi.

Merkel, geleneksel yaz mevsimi basın toplantısında, Suriye konusunda açıklamalarda bulundu.

Yemen'deki insani felaket durumuna baktığında, Suriye'deki durumun en büyük trajedi olup olmadığından emin olmadığını belirten Merkel, "Suriye nüfusunun yarısı ülke içinde yerlerinden edildi, yarısı da ülkeyi terk etmiş durumda. Buna bakıldığında, Suriye'deki durum dramatik." ifadesini kullandı.

Merkel, Suriye'deki insanların haklı olarak halen görevde olan bir diktatöre karşı harekete geçmek istediğini vurgulayarak, Rusya'nın Esed'in yardım çağrısına yanıt vermekten çekinmediğini ve bu durumun Suriye'deki durumu pekiştirdiğini söyledi.

Bugüne kadar Suriye'de hiçbir kapsayıcı sürecin gerçekleşmediğine işaret eden Alman Şansölye, görevde olduğu müddetçe Suriye içinde ve dışında yerlerinden edilenlerin ülkede seslerinin duyulmasını sağlamak istediğini kaydetti.

Merkel, "Bir zamanlar 'Arap Baharı' olarak adlandırılan şey, umutların elbette tersine dönüştüğü büyük bir trajedi." değerlendirmesinde bulundu.

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