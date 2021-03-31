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Spor Merih Demiral'den kötü haber
Spor

Merih Demiral'den kötü haber

İtalyan basını, Juventus'un Milli yıldızı Merih Demiral'ın koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 11:13:00 -
Merih Demiral'den kötü haber

İtalyan spor gazeteleri Tuttspor ile La Gazzetta dello Sport ile Sky Sport televizyonu, A Milli Takımın defans oyuncusu Merih Demiral'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sakatlığına karşın milli takıma seçilen oyuncunun geçen haftaki Covid 19 test sonucunun pozitif olduğu bildirildi.

Tuttosport gazetesi, Merih'in Ekim ayında Ronaldo'da olduğu gibi özel sağlık önlemleri eşliğinde İtalya'ya dönebileceğini yazdı.

La Gazzetta dello Sport da oyuncunun testinin pozitif çıktığını; buna karşın Juventus'un konuyla ilgili yorum yapmayı reddettiğini vurguladı.

Merih Demiral, Milli Takıma çağrılmasına karşın Hollanda, Norveç ve Letonya maçlarında forma giymemişti.

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