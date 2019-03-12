Merhum Akif'in torunundan 12 Mart Mesajı: "İstiklal Marşı Türk Milleti'nin manifestosudur."

Taha Emre ÖZDEMİR ANKARA

İstiklal Marşı'nın TBMM tarafından kabul edilişinin 98. yıldönümünde, merhum Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un kurucusu ve baş yazarı olduğu Sebilürreşad Dergisi'nde anma etkinliği düzenlendi. Etkinlikte konuşan Merhum Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argon; "İstiklal Marşı, Tük Milleti'nin manifestosudur" dedi.

"İstiklal Marşımız bize korkmamayı öğretir"

İstiklal Marşı'nın kabulunün 98. yıldönümünde, Mehmet Akif Ersoy'un baş yazarı olduğu Sebillürreşad Dergisi'nde anma etkinliği düzenlendi. Etkinliğe; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Yeniakit Yazarı Abdurrahman Dilipak ve merhum Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argon da katıldı. Selma Argon, İstiklal Marşı'nın Türk Milletine öğrettiklerine vurgu yaparak; "İstiklal Marşı bizim manifestomuzdur. İstiklal Marşımız bize korkmamayı öğretir. Vatan sevdalısı oluşumuzun bir ibaresidir. Her satırında bize verdiği sözleri bayrağa yöneltir. Bayrağa der ki; 'Bize küsme. Bizim hatalarımız oldu ama seni hiçbir zaman yere düşürmedik' Bugün hem Mehmet Akif'i anıyor hem de İstiklal Marşımızın nasıl yazıldığını anlamaya çalışıyoruz" dedi.

Argon gençlerin İstiklal Marşını hakkıyla öğrenmeleri gerektiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"İstiklal Marşımızı gençlerimizin çok iyi anlaması gerektiğini düşünüyorum. Gençlerimiz, dönemi düşünerek o günlerde İstiklal Marşımıza neden ihtiyaç olduğunu anlamalılar. Eğer Safahat'ı iyi anlarsak, İstiklal Marşını ve Mehmet Akif'i de iyi anlarız diye düşünüyorum"