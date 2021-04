Merhum Abdülmetin Balkanlıoğlu: Cenab-ı Allah, Ramazan-ı Şerif'e yamuk yapanı asla iflah etmez

Yeniakit.com.tr

İslam alemi Ramazan heyecanını yaşarken, merhum Abdülmetin Balkanlıoğlu'nun Ramazan ayının önemini anlattığı yürek titreten konuşması yeniden gündeme geldi. Balkanlıoğlu'nun konuşmasında öne çıkanlar şöyleydi:

'Birimizi bin sayıyor'

"Haddim de değil, hakkım da değil. Allah ağzımın kokusunu Misk-i Amber sayıyor. Oruçlu olduğum için uykumu namaz sayıyor. Nefes alışımız zikir sayıyor. Birimi bin sayıyor. Kur'an okumaya gidiyorum, melekler kanadını seriyor."

"Rab'bimiz 'niye?' diye soracak"

"Allah bize çok önem veriyor. Bizim için şeytanları bağlıyor. Cehennemi kapatıyor. Cenneti açıyor. Bu aydaki farklılığımızın devrim kadar olması lazım. Bize bunu soracak. 'Şeytanını bağladım. Cinleri zincirledim. Ortamı müsait hale getirdim. Her tarafa rahmet saçtım. Cennetin kapısını ardına kadar açtım. Niye?' diyecek."

'Cenab-ı Allah, Ramazan-ı Şerif'e yamuk yapanı asla iflah etmez'

"Eski Gayr-i Müslim ve Hristiyanlar, açıktan oruç yiyen çocuklarını Müslümanlara saygısızlık diye döverlerdi. Terbiyesizlik yaptıkları için. Onlar o kadar saygılıyken şimdi bizimkiler çok gevşek bir zaafın içindeler."

'Ramazan on bir ayın lokomotifidir'

"Bayram sabahına Hz. Ebubekir gibi, Hz. Ömer gibi, Hz. Osman gibi, Hz. Ali gibi çıkalım. Ramazan-ı Şerif'i hakkıyla geçiren, bayram sabahı bambaşka bir kimlikle sabahlar. Çok büyük değişiklik olur. Bütün bir yıl rahat edersin. On bir ay vagondur. Bu ay kraldır. Ne derse o olur."

'Cenab-ı Allah'ın sözü var: İftarda kullarını mutluluktan uçuracak'

"Gıybet etmeyin. Yanlış bakmayın. Her şeyin üzerine bir çarpı atın. Kendinizi İ'tikafta sayın. PeygamberimiZ (SAV) melek gibi sahabe ile konuşmazdı. Lütfen kendimize sahip olalım. Çok büyük dertlerimiz var. İyi dua edelim. Hz. Muhammed (SAV) söylüyor. 'İftarda ezan okunduğu an, Cenab-ı Allah'ın her şeyi verdiği saattir' İftar esnasında kulunu mutluluktan uçurmaya Allah'ın sözü var."