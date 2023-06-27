  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Meral Akşener'in kayınbiraderinden İP'lileri çıldırtacak sözler! 'Salak sahte kuzen...'
Siyaset

Meral Akşener'in kayınbiraderinden İP'lileri çıldırtacak sözler! 'Salak sahte kuzen...'

Yeniakit Publisher
2023-06-27 19:26:00 -
Meral Akşener'in kayınbiraderinden İP'lileri çıldırtacak sözler! 'Salak sahte kuzen...'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eşi Tuncer Akşener'in kardeşi Hasan Basri Akşener, son kurultayda delegenin üzerini çizdiği Meral Akşener'in kuzeni Ümit Dikbayır'a sert sözlerle yüklendi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kayınbiraderi, Zafer Partisi kurucularından Hasan Basri Akşener, Akşener'in kuzeni Ümit Dikbayır'a sert sözler sarf etti. Ümit Dikbayır, son kurultayda delegeler tarafından üzeri çizilerek saf dışı bırakılmıştı.

Ümit Dikbayır sosyal medya hesabından "Ümit Dikbayır’ı koltuk meraklısı ve GİK üyeliğinden düştü diye sevinen zavallılar. Bizler için makamlar şahsımıza bir amaç değil, Devletimize ve milletimize hizmet etmek için sadece bir araçtır" paylaşımı yapmış ve Meral Akşener'in yanında olduğunu ilan etmişti.

Kayınbiraderden kuzene ağır cevap

Meral Akşener'in kayınbiraderi Hasan Basri Akşener, Ümit Dikbayır'ın paylaşımının ekran görüntüsünü kullanarak şunları yazdı:

"Bu sahte kuzen salağına kaldı ya parti! İyiP kurucuları o kadar hakaret yediniz genel başkanınızdan mal gibi alkışladınız, sizde gurur olsa partisinin... deyip istifa ederdiniz. Stockholm sendromu. Sizin kişiliğinizi rehin alanı kurtarıcı görüyorsunuz."


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sen misin enflasyon hesabı yapan! Ümit Dikbayır kendisini fena madara etti
Sen misin enflasyon hesabı yapan! Ümit Dikbayır kendisini fena madara etti

Siyaset

Sen misin enflasyon hesabı yapan! Ümit Dikbayır kendisini fena madara etti

Bir de bunlar iktidara gelirlerse… Cemal Enginyurt, Latif Şimşek, Meral Akşener, Ümit Dikbayır..
Bir de bunlar iktidara gelirlerse… Cemal Enginyurt, Latif Şimşek, Meral Akşener, Ümit Dikbayır..

Siyaset

Bir de bunlar iktidara gelirlerse… Cemal Enginyurt, Latif Şimşek, Meral Akşener, Ümit Dikbayır..

İYİ Partili Ümit Dikbayır'dan Ersan Şen iddiasına cevap
İYİ Partili Ümit Dikbayır'dan Ersan Şen iddiasına cevap

Gündem

İYİ Partili Ümit Dikbayır'dan Ersan Şen iddiasına cevap

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23