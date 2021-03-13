Meral Akşener'den bir skandal daha! HDP'lilere böyle akıl verdi

Terör örgütü propagandası yapma, suçu ve suçluyu övme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik gibi suçlamalarla hazırlanan 28'i HDP'li 33 isim hakkındaki fezlekeler Meclis'e ulaştı.

İP Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu’nun "Evet oyu vereceğiz" sözlerinin aksine, İP yönetimi her bir dosyayı ayrıca değerlendireceklerini ve karar alacaklarını ifade etti.

"HDP'lilerin yerinde olsam istifa ederdim"

Habertürk'te katıldığı yayında fezlekelere ilişkin İP'in tutumunu değerlendiren Akşener, "Ben HDP'lilerin yerinde olsam istifa ederdim. Böylece erken seçime gidilebilir." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

Kaç vekil istifa ederse erken seçime gidilir?

Anayasa'nın 78'inci maddesinin gereği olarak TBMM vekillerinin bir kısmı ölüm yahut istifa gibi nedenlerle üyeliklerini sonlandırırsa ara seçime gidilir.

Ara seçim, her seçim dönemi için bir defa ve genel seçimden otuz ay sonra yapılabiliyor. Ancak, boşalan üyeliklerin sayısı, üye tam sayısının yüzde beşini bulduğu hallerde, ara seçimlerinin üç ay içinde yapılmasına karar verilir.

Yeni Şafak'ın haberine göre; üye tam sayısı olan 600'ün yüzde 5'i, 30 milletvekiline denk geliyor.