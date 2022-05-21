Meral Akşener Kemalist oylara göz dikti! Göreve geldiğimizde Atatürk'ün adını...

Kemal Kılıçdaroğlu idaresindeki CHP ile birlik olup bebek katili PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ortak hareket eden İyi Parti'de Genel Başkan Meral Akşener, açıklamalarda bulundu.

CHP'nin borozanlığını yapan Halk TV'ye konuşan Akşener, Atatürk Havalimanı'nın yerine yapılacak millet bahçesiyle ilgili haddini ve boyunu aşarak tehditler savurdu.

Meral Akşener, “Buradan uyarayım. İYİ Parti iktidarında pistilerin kırılmasına imza atan, pistlerin kırılmasında görev alan her kim varsa hesap sorulacak” dedi.

Ortalıkta 'milliyetçiyim' diye dolanan Meral Akşener rezil açıklamalarının devamında Kemalist oylara göz diktiğini "İktidar olmamız durumunda İstanbul Havalimanı'nın ismini Atatürk Havalimanı olarak değiştireceğiz" sözleriyle itiraf etti.