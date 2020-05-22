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Meral Akşener duyurdu: Koronavirüsten kaybettik

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Hatay'ın Reyhanlı İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu üyesi Recep Keser'in koronavirüs nedeniyle öldüğünü duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 10:38:00 -
Meral Akşener duyurdu: Koronavirüsten kaybettik

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hatay'ın Reyhanlı ilçesin parti teşkilatında görevli Recep Keser'i koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıkladı.

Açıklamasında "Değerli dava arkadaşım" ifadesini kullanan Meral Akşener'in şunları söyledi:

"İYİ Parti Reyhanlı İlçe Başkanlığı yönetim kurulu üyemiz Recep Keser'i koronavirüs sebebiyle kaybettik. Değerli dava arkadaşıma Yüce Allah'tan rahmet; ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."

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