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Spor Menemenspor'dan genel kurulların iptaline ilişkin açıklama:
Spor

Menemenspor'dan genel kurulların iptaline ilişkin açıklama:

"Yönetim kurulumuz görevine devam etmektedir"

Yeniakit Publisher
2020-10-22 15:29:53 -
Menemenspor'dan genel kurulların iptaline ilişkin açıklama:

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor Kulübü, mahkemenin kulübün iki olağanüstü genel kurulunu iptal etmesine ilişkin, yönetim kurulunun hukuki süreç tamamlanana kadar görevinin başında olduğunu bildirdi.

Menemenspor Kulübünden yapılan açıklamada, 18 Aralık 2018 ve 25 Mayıs 2019 tarihli olağanüstü genel kurullarının iptali için açılan davanın son duruşmasının bugün görüldüğü belirtildi.

Menemen 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin yargılama sonunda kongrelerin iptaline karar verdiği belirtilirken, şöyle denildi:

"Gerekçeli karar açıklandıktan 15 gün içerisinde istinaf mahkemesi yolu açık tutulmuştur. Menemenspor ailesi olarak şunu söylemek isteriz ki, kulübümüzün altını oymaya çalışıp, dinamit koymak isteyenleri sevindirmeyeceğiz. İstinaf mahkemesinin yolunun açık tutulması ve gerekçeli kararın açıklanmaması nedeniyle seçilmiş olan yönetim kurulumuz görevine devam etmektedir. Bu konuda tüm Menemenspor ailesi ve yönetim kurulumuz olarak yargıdaki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Takdir yüce yargının ve Menemenli hemşehrilerimizindir."

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