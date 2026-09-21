Menemen Çömlek Festivali'nde baba jüri üyesi, dünya şampiyonu oğlu yarışmacı

İzmir'in Menemen ilçesinde ilkokul 3'üncü sınıftan sonra çömlekçiliğe çırak olarak başlayan Ayhan İde (49), Menemen Çömlek Festivali'ndeki yarışmalarda jüri üyesi olarak görev yapıyor. Mesleği öğrettiği oğlu, çömlek ustası Oktay İde (27) ise aynı yarışmada tezgah başında: "Bugün burada ben yarışmacı, babam ise jüri üyesi."

Çocukluk yıllarında geçim kaynağı olarak gördüğü çömlekçilik, zamanla Ayhan İde'nin tutkusuna dönüştü. 19 yaşında usta olan ve katıldığı yarışmalarda çok sayıda derece elde eden İde, mesleğini iki oğluna da aktardı. Oktay İde farklı yıllarda teknik ve estetik dallarda dünya şampiyonlukları alırken, 13 yaşındaki Eray İde 6 yaşında öğrenmeye başladığı çömlekçilikte başarılar elde etmek için çalışıyor.

Ayhan İde mesleğe bağlılığını, "Çömlekçilik mesleğini sevdikten sonra bu iş beni aldı ve bu başarılara kadar getirdi. Ben 19 yaşında usta olduktan sonra birçok katıldığım yarışmanın hemen hemen hepsinde birinci oldum" sözleriyle anlattı.

'Baba evladın aynasıdır' sözünü yaşattılar

Usta çömlekçi, kendi dereceleriyle ilgili şu bilgileri verdi: "İlk 2004'te uluslararası çömlek yarışmasında teknik dalda dünya birincisi olmuştum. Burada, ustanın çamura olan hakimiyetini ölçüyorlar. 2023 yılında İtalya'da Dünya Çömlek Ustaları Festivali'nde 'Yelken' temalı bir ürün yaparak, estetik dalda dünya birincisi oldum."

Mesleğini ikinci nesle taşıdığını dile getiren İde, 13 yaşındaki oğlu için "Nasip olursa onu da dünya şampiyonu yapacağız" dedi. Bir işe aylar öncesinden hazırlanıp pratiğini tekrar tekrar denediğini anlatan baba İde, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çocuklarım da başarılı olduğum için bana bakarak benim gibi olmak istediler, 'Baba evladın aynasıdır' sözünü bana yaşattılar. Oktay beni geçti, geçecek. Ama küçük oğlum da ağabeyini geçmek için uğraşıyor. Okul tatilinde sürekli yanımda azimle çalışıyor."

'Mesleğime aşık bir zanaatkarım'

2006'dan beri çömlek sektörünün içinde olduğunu ve mesleği çok küçük yaşlardan itibaren babasından öğrendiğini anlatan Oktay İde, öğretmenleri hangi mesleği yapmak istediğini sorduğunda hep "Çömlekçi olup, şampiyonluklar kazanacağım" yanıtını verdiğini aktardı.

Genç usta, şampiyonluklarını şu sözlerle sıraladı: "2022'de İtalya'da Mondial Torneo di Tecnica dalında dünya şampiyonluğunu aldım. 2023'te Menemen'de teknik dalda dünya şampiyonluğunu kazandım. Aynı ödülleri 2024 ve 2025 yıllarında da aldım, o günden bugüne birinciyim. Bu sene de inşallah gayretimiz, birincilikten yana."

Kardeşi Eray için "Yetenek var elbette ama sadece yetenek yetmiyor. Biraz da azim, biraz da hırs olması lazım. Şu an kendisi azimle çalışıyor" diyen Oktay İde, babasıyla gurur duyduğunu ve sonraki nesillere örnek olmaya çalıştığını dile getirdi.

'Ailemizin çömlekçi olması beni mutlu ediyor'

Eray İde, 6 yaşında babasının yanında çömlek yapmaya başladı. Bugün top saksı ve küçük saksı gibi ürünler yapabilen 13 yaşındaki Eray, mesleğe girişini "Babamın minik bir tezgahı vardı. Çömlek yapmayı, denemek istedim. Babam gösterdi ve çok sevdim. Şimdi babamı ve ağabeyimi örnek alıyorum" diye anlattı.

Bütün ailenin çömlekle ilgilenmesinin kendisini mutlu ettiğini söyleyen Eray İde, hedefini şu sözlerle paylaştı: "'Büyükler geçilmez' o nedenle; baba ve ağabeyimden sonra 3'üncü kuşak olurum. Seramik lisesinde okumak ve ileride çömlekçilik yapmak istiyorum."