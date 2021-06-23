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Yerel "Mendil alır mısınız?" diye sordu, ölümden döndü!
Yerel

"Mendil alır mısınız?" diye sordu, ölümden döndü!

Kadıköy'de mendil satıcısı genç, baltalı saldırıya uğradı. Yaralanan genç o anları anlattı.

Yeniakit Publisher
2021-06-23 07:25:00 -
"Mendil alır mısınız?" diye sordu, ölümden döndü!

İstanbul Kadıköy'de trafik ışıklarında mendil satan 28 yaşındaki Mert Torlak, iddiaya göre "Mendil alır mısınız?" diye sorduğu 4 kişinin baltalı saldırısına uğradı. Kalamış'ta meydana gelen olayda Mert Torlak, iddiasına göre bir aracın sürücüsüne mendil alıp alamayacağını sorunca sürücü küfretti. İkili arasında çıkan sözlü tartışma sırasında araçtan bir kişi, peşlerinden gelen lüks araçtan da arkadaşları indi. Torlak'ı acımasızca darp eden grup, araçlarıyla 50 metre kadar gittikten sonra bu kez sopa ve baltayla dönüp Torlak'a vurmaya başladı. 4 saldırgan olayın ardından kayıplara karışırken, çevredekilerin yardımıyla çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Torlak'ın koluna 8 dikiş atıldı.

Sabah'a konuşan Torlak, "Bir araç geldi durdu. Sürücüye mendil alıp almayacağını sordum. Bana küfretti, ben de karşılık verdim. Sonra arkadan iki araçtan birileri indi. 4 kişi saldırdılar. Biri elinde baltayla geldi. Koluma vurdu, yere yığıldım. Kolum kopabilirdi. Gözaltına alınıp serbest bırakılmışlar. Bana yapılanın yanlarına kalmasını istemiyorum. Lütfen adalet yerini bulsun. Beni öldürmek istediler. Bir insan baltayla nasıl vurabilir" dedi.

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Yorumlar

Ahmet

Mendil satmak diye bişey yok o işin kılıfı dileniyorlar ve insanları rahatsız ediyorlar. Taşı sıksa suyunu çıkartacak, ama kötüniyetli ahlaksız ve dilenciliği meslek haline getirmiş gencecik insanlar bunlar. Devlet bunları toplamıyor ve çoğu şebeke halinde ayda 20-30 bin gibi güzel paralar kazanıyorlar. Halkımız çok saf. 20 yıldır terör örgütü hesabınızı ele geçirmiş yalanına kananlar bunlarada kanıyor. Tabi baltalı saldırıyı savunmak için söylemedim bütün bunları...
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Velid

Maganda sever hakim savcı taifesi iş başında. "Sevgili magandacıklar yapacak çok işimiz var" demişler.
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