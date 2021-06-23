"Mendil alır mısınız?" diye sordu, ölümden döndü!

İstanbul Kadıköy'de trafik ışıklarında mendil satan 28 yaşındaki Mert Torlak, iddiaya göre "Mendil alır mısınız?" diye sorduğu 4 kişinin baltalı saldırısına uğradı. Kalamış'ta meydana gelen olayda Mert Torlak, iddiasına göre bir aracın sürücüsüne mendil alıp alamayacağını sorunca sürücü küfretti. İkili arasında çıkan sözlü tartışma sırasında araçtan bir kişi, peşlerinden gelen lüks araçtan da arkadaşları indi. Torlak'ı acımasızca darp eden grup, araçlarıyla 50 metre kadar gittikten sonra bu kez sopa ve baltayla dönüp Torlak'a vurmaya başladı. 4 saldırgan olayın ardından kayıplara karışırken, çevredekilerin yardımıyla çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Torlak'ın koluna 8 dikiş atıldı.

Sabah'a konuşan Torlak, "Bir araç geldi durdu. Sürücüye mendil alıp almayacağını sordum. Bana küfretti, ben de karşılık verdim. Sonra arkadan iki araçtan birileri indi. 4 kişi saldırdılar. Biri elinde baltayla geldi. Koluma vurdu, yere yığıldım. Kolum kopabilirdi. Gözaltına alınıp serbest bırakılmışlar. Bana yapılanın yanlarına kalmasını istemiyorum. Lütfen adalet yerini bulsun. Beni öldürmek istediler. Bir insan baltayla nasıl vurabilir" dedi.