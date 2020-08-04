Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
İzmir'in Menderes ilçesinde önceki gün çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Çile Mahallesi yakınlarında çıkan ve 22 saatte kontrol altına alınabilen yangınla ilgili soruşturma kapsamında bölgede piknik amaçlı ateş yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan E.Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Pazar günü Çile Mahallesi mevkisinde başlayan yangına 2 uçak, 18 helikopter, 85 arazöz, 11 dozer ve 350 personelle müdahalede bulunulmuş, yangın, ekiplerin çabasıyla gece saatlerinde kontrol altına alınmıştı.
Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede kapalı durumdaki bir restoranın yakınında ateş yakıldığını belirlemiş ve E.Y'yi gözaltına almıştı.
E.Y'nin, jandarmadaki ilk ifadesinde suçlamayı kabul etmediği öğrenilmişti.