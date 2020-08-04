  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

İzmir'in Menderes ilçesinde önceki gün çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 17:39:00 -
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Çile Mahallesi yakınlarında çıkan ve 22 saatte kontrol altına alınabilen yangınla ilgili soruşturma kapsamında bölgede piknik amaçlı ateş yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan E.Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Pazar günü Çile Mahallesi mevkisinde başlayan yangına 2 uçak, 18 helikopter, 85 arazöz, 11 dozer ve 350 personelle müdahalede bulunulmuş, yangın, ekiplerin çabasıyla gece saatlerinde kontrol altına alınmıştı.

Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede kapalı durumdaki bir restoranın yakınında ateş yakıldığını belirlemiş ve E.Y'yi gözaltına almıştı.

E.Y'nin, jandarmadaki ilk ifadesinde suçlamayı kabul etmediği öğrenilmişti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı