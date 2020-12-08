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Ekonomi Memura ne kadar zam var?
Ekonomi

Memura ne kadar zam var?

2020 yılının sonuna geldiğimizde milyonlarca kişi memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranını araştırmaya başladı. Peki, 2021 memur zammı ne kadar? |Memur maaşı ne kadar olacak 2021

Yeniakit Publisher
2020-12-08 12:09:00 -
Memura ne kadar zam var?

Memur zam oranı belli oldu mu? Her sene ocak ve temmuz aylarında memurlarla, emeklilere zam yapılıyor. Ocak ayına kısa bir süre kala milyonlarca kişi memur maaşlarına yapılacak olan zam oranını araştırmaya başladı. Peki, memur zammı ne kadar olacak?

Memura ne kadar zam var?

Memurlar Ocak 2021'de maaşlarına ne kadarlık bir zam yapılacağını araştırmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜFE'de 2020 Kasım ayında bir önceki aya göre %2,30, bir önceki yılın aralık ayına göre %13,19, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,03 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,04 artış gerçekleşti.

Aralık ayında TÜFE'nin yüzde 1 artması halinde memur maaşlarına yapılacak zamlar şöyle olacak:

Memur ve memur emeklileri yeni yılda yüzde 3 zamma ilave olarak 4.1 puan da enflasyon farkı alacak, toplam zam oranı da yüzde 7.1'e ulaşacak.

Şayet beklenen tablo gerçekleşirse memur maaşlarına 270 lira zam yapılacak. Bu zamla memur maaşı 4.082 TL'ye yükselecek.

Memur emeklisine ise 193 lira zam yapılacak. Memur emeklisi maaşları ise 2.910 TL olacak.

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