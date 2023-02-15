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Gündem Memur-Sen, 10 milyon lira ve 500 çadır bağışlayacak
Gündem

Memur-Sen, 10 milyon lira ve 500 çadır bağışlayacak

Memur-Sen, "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına 10 milyon lira nakit ve 500 çadır bağışlama kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 17:19:00 -
Memur-Sen, 10 milyon lira ve 500 çadır bağışlayacak

Memur-Sen, "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına 10 milyon lira nakit ve 500 çadır bağışlama kararı aldı.

Memur-Sen'den yapılan yazılı açıklamada, Konfederasyonun Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ildeki arama-kurtarma ve yardım çalışmalarına ilk andan itibaren katıldığı belirtildi.

Konfederasyona bağlı 270 kişilik arama-kurtarma ekibinin bölgede çalışmalar yürüttüğü kaydedilen açıklamada, "Saha çalışmaları ile birlikte tüm Türkiye'de yardım seferberliği başlatan Memur-Sen, 71 ildeki il temsilcilikleri vasıtasıyla bölgeye yardım tırları gönderdi. Arama-kurtarma faaliyetleri, yardım tırları ve saha çalışmaları ile felaketten etkilenen vatandaşların yanında ilk andan itibaren varlığını sürdüren Memur-Sen, Genel Başkan Ali Yalçın başta olmak üzere, bağlı sendikaların genel başkanları ile deprem bölgesine 1'er maaş bağış yapma kararı aldı ve bu kampanyaya tüm Memur-Sen il teşkilatları ile yönetim kurullarını da davet etti. Memur-Sen konukevi ve sosyal tesislerini depremzedelere açmasının yanı sıra bölgeye seyyar tuvaletler gönderdi.

Bugün televizyon kanallarının ortak yayın yapacağı 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına katılacak olan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 10 milyon lira nakdi yardım, 5 milyon lira tutarında 500 adet çadır ve 150 tırlık yardımı da bölgedeki depremzedeler için göndereceklerini açıklayacak." ifadeleri kullanıldı.

 

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