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Memlekete düşman Mimarlar Odası ile Mansur Yavaş birbirine girdi

Tek bir mimari projeye imza atmayan, hükümetin her faaliyetine de muhalefet partileri gibi karşı çıkan Mimarlar Odası ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, geçtiğimiz aylarda Seğmenler Parkı’ndan çalınan İlhan Koman heykelinin açılış töreninde bir araya gelmişti. Samimi görüntülerin yer aldığı törenin üzerinden çok geçmeden ODTÜ'ye yapılan tünele 'ağaç katliamı' gerekçesiyle karşı çıkan Mimarlar Odası ile Mansur Yavaş karşı karşıya geldi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 19:57
Memlekete düşman Mimarlar Odası ile Mansur Yavaş birbirine girdi

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, bağlı olduğu odanın bir gereği olsa gerek, memleketin hayrına yapılan tüm faaliyetlere karşı çıkan birisi olarak tanınıyor. Ankara’da CHP’li bir belediyede ATM memuru olarak gösterildiği ve işe gitmeden maaş aldığı ortaya çıkan Candan, tüm proje ve faaliyetlere karşı olmasıyla ön plana çıkıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Anıtkabir için de akılalmaz ifadeler kullanan Candan, dün bir açılışa katıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ile bir açılış törenine katılan Candan’ın, sözkonusu başkana yakınlığı dikkat çekmişti. Bu samimi görüntülerin ardından iki taraf ODTÜ Teknokent Kavşağı ile 1071 Malazgirt Bulvarı arasındaki bağlantıyı sağlayacak tünelin yapımı konusunda birbirine girdi.

ODTÜ'ye yapılan tünele 'ağaç katliamı' gerekçesiyle karşı çıkan Mimarlar Odası ile Mansur Yavaş karşı karşıya geldi. ODTÜ Teknokent Kavşağı ile 1071 Malazgirt Bulvarı arasındaki bağlantıyı sağlayacak tünelin yapımı için, 2017 yılında, çalışma başlatıldı. Ancak yapılan çalışmalara Mimarlar Odası 'ağaç katliamı' gerekçesiyle karşı çıktı.

678 gün sonra yürütmeyi durdurma kararı

Çalışmaların başladığı tarihten 678 gün sonra mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı geldi.

Mansur Yavaş itiraz etti

Mimarlar Odası kararı sevinçle karşıladı ve alanın yeniden ağaçlandırılmasını istedi. Ancak Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi mahkemenin kararına itiraz etti.

Ters düştüler

Mahkeme kararına itiraza daha önce Mansur Yavaş ile birlikte heykel açılışı yaptıkları Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Karakuş Candan'dan itiraz geldi.

"Yönetim değişmiş ama üslup değişmemiş"

Candan, "Yönetim değişmiş ama dil ve üslup değişmemiş. 4 bini aşkın ağaç burada bir gecede katledildi. Bu karar inanamadığımız bir şey. Şaka gibi geldi." dedi.

Konuşmasında Mansur Yavaş'ı hedef alan Candan, "Melih Gökçek yönetiminin yanlış politikaları devam ettiriliyor." dedi.

Mansur Yavaş ise yapılan yolun kamu yararına olduğunu gerekçe göstererek mahkeme kararına karşı çıkıyor.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 19:57
  1. Ankara
  2. Mansur Yavaş
  3. Mimarlar Odası

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