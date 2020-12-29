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Gündem Melikşah ve Hasan Sabbah’ın karşı karşıya geldiği o sahne bomba etkisi yaptı! Yeni bölümün ilk sahnesi yayınlandı
Gündem

Melikşah ve Hasan Sabbah’ın karşı karşıya geldiği o sahne bomba etkisi yaptı! Yeni bölümün ilk sahnesi yayınlandı

Dün akşam 14. Bölümü TRT 1 ekranlarında yayınlanan sevilen tarih dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu'daki savaş sahnesi nefes kesmişti. Herkes yeni bölümü merak ederken sevilen dizinin 15. Bölümünün ilk ön izlemesi yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 13:31:00 - 2020-12-29 14:11:53

İlgiyle izlenen tarih dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'nun 14. bölümü dün akşam TRT 1'de ekranlara geldi. Büyük beğeni toplayan bölümde yer alan ve Selçuklu ordusunun Melikşah önderliğinde Bizans ordusuna karşı savaştığı sahneler büyük beğeni topladı.

Yeni bölümde Melikşah ve Hasan Sabbah karşı karşıya geldi. Diziyi izleyenler arasında asıl olay şimdi başlıyor yorumları yapıldı.

Hasan Sabbah Batınilik
Hasan Sabbah Batınilik

Tarih

Hasan Sabbah Batınilik

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