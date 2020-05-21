Melih Gökçek'ten Özgür Özel'e çarpıcı soru: Kamuoyuna bir açıklama yaparsan...
Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kiralık vekil' sözü vermesinin ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e 'zor bir soru' sordu.
Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kiralık vekil' sözü vermesinin ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e 'zor bir soru' yöneltti.
Gökçek, Twitter'dan şu ifadeleri kullandı:
"Özgür Özel'e zor soru: Kılıçdaroğlu seni kiraya verirse, sence senin değerin ne? Kamuoyuna bir açıklama yaparsan talip olacaklar ona göre vaziyet alırlar."
İşte Melih Gökçek'in tweeti: