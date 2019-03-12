Melih Gökçek'ten kritik uyarı! "Kızılay'a, Taksim'e çıkamayacaksınız"
Twitter'ı aktif kullanmasıyla tanınan Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, yine çok ses getirecek bir paylaşım yaptı.12 Mart 2019 Salı 17:50
Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
"Kızılay’a Taksim’e çıkamayacaksınız"
Melih Gökçek paylaşımında, "Bu anarşistler bugün muhalefet... Yarın Ankara, İstanbul belediyelerine doluşacak... Kızılay’a Taksim’e çıkamayacaksınız... Hala CHP adaylarına oy vermeyi düşünüyor musunuz? Halâ partinize küsüp meydanı bu anarşistlere mi bırakacaksınız?" ifadelerini kullandı.
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