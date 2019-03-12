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Melih Gökçek'ten kritik uyarı! "Kızılay'a, Taksim'e çıkamayacaksınız"

Twitter'ı aktif kullanmasıyla tanınan Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, yine çok ses getirecek bir paylaşım yaptı.

12 Mart 2019 Salı 17:50
Melih Gökçek'ten kritik uyarı! "Kızılay'a, Taksim'e çıkamayacaksınız"

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. 

"Kızılay’a Taksim’e çıkamayacaksınız"

Melih Gökçek paylaşımında, "Bu anarşistler bugün muhalefet... Yarın Ankara, İstanbul belediyelerine doluşacak... Kızılay’a Taksim’e çıkamayacaksınız... Hala CHP adaylarına oy vermeyi düşünüyor musunuz? Halâ partinize küsüp meydanı bu anarşistlere mi bırakacaksınız?" ifadelerini kullandı. 

İşte Melih Gökçek'in o paylaşımı...

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 17:50
  1. İstanbul
  2. Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek
  3. Flaş paylaşım
  4. Anarşizm uyarısı
  5. Twitter

YORUM YAZ

  • ismime luzum yokismime luzum yok1 sa önce
    alti ustu belediye secimi i. melih bey abartmayin anlasilan anketler cok kötu kizilay taksime neden cikilamayacak zabitalarmi engel olacak kendinizi bu kadar dusurmeyin
  • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer1 sa önce
    İsabetli..bir...uyarı..tebrik.ederiz..Belediyeleri..öyle..bir..YAĞMALARLAR.Kİ..

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