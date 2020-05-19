Melih Gökçek 'fırçayı' duyurdu: Bütün belediye bunu konuşuyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yakın adamlarından Alper Kaya'nın Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin türbesi önünde motosikletle drift yapması büyük tepkilere neden oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, türbe önünde drifte onay veren ismin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Basın Yayın Koordinatörü Volkan Gültekin olduğunu bildirerek, Gültekin'in Mansur Yavaş'tan fırça yediğini bildirdi.

"Mansur'a akıl veriyor"

Gökçek, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Volkan Gültekin... Mansur Yavaş'ın teknik direktörü... Mansur'a akıl veriyor... Volkan ne derse o olur, ama her seferinde Mansur perişan olur. Son olayda da Hacı Bayram olayına onay veren kişi Volkan Gültekin. Ama bu kez iyi fırça yemiş Mansur'dan. Bütün belediye fırçayı konuşuyor."

İşte Gökçek'in o tweeti: