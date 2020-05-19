  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hamaney'den İsrail'e karşı silahlanma çağrısı

AUZEF çevrimiçi (online) deneme sınavına nasıl girilir?

AB'den '100 milyar avroluk ücret destek programına' onay

Fedakar 112 personeli Kovid-19'dan "dezenfeksiyon bariyeri" ile korunuyor

Libya ordusundan Sirte'deki Hafter hedeflerine hava saldırısı
için kalan
Gündem

Melih Gökçek 'fırçayı' duyurdu: Bütün belediye bunu konuşuyor

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Basın Yayın Koordinatörü Volkan Gültekin'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan fırça yediğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 19:33:00 - 2020-05-19 19:35:17
Melih Gökçek 'fırçayı' duyurdu: Bütün belediye bunu konuşuyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yakın adamlarından Alper Kaya'nın Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin türbesi önünde motosikletle drift yapması büyük tepkilere neden oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, türbe önünde drifte onay veren ismin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Basın Yayın Koordinatörü Volkan Gültekin olduğunu bildirerek, Gültekin'in Mansur Yavaş'tan fırça yediğini bildirdi.

"Mansur'a akıl veriyor"

Gökçek, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Volkan Gültekin... Mansur Yavaş'ın teknik direktörü... Mansur'a akıl veriyor... Volkan ne derse o olur, ama her seferinde Mansur perişan olur. Son olayda da Hacı Bayram olayına onay veren kişi Volkan Gültekin. Ama bu kez iyi fırça yemiş Mansur'dan. Bütün belediye fırçayı konuşuyor."

İşte Gökçek'in o tweeti:

Mansur Yavaş'a tepki yağıyor! Gökçek, 'yılın skandalı' diyerek paylaştı
Mansur Yavaş'a tepki yağıyor! Gökçek, 'yılın skandalı' diyerek paylaştı

Gündem

Mansur Yavaş'a tepki yağıyor! Gökçek, 'yılın skandalı' diyerek paylaştı

Mansur Yavaş'a gelen tepkileri bakın nasıl savuşturmaya çalıştılar!
Mansur Yavaş'a gelen tepkileri bakın nasıl savuşturmaya çalıştılar!

Gündem

Mansur Yavaş'a gelen tepkileri bakın nasıl savuşturmaya çalıştılar!

İmamoğlu’nun kankası Gökhan Özoğuz’dan Mansur Yavaş’a cilalama
İmamoğlu’nun kankası Gökhan Özoğuz’dan Mansur Yavaş’a cilalama

Gündem

İmamoğlu’nun kankası Gökhan Özoğuz’dan Mansur Yavaş’a cilalama

Yavaş’tan Hacı Bayram Veli’de ‘drift’ hizmeti!
Yavaş’tan Hacı Bayram Veli’de ‘drift’ hizmeti!

Gündem

Yavaş’tan Hacı Bayram Veli’de ‘drift’ hizmeti!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı