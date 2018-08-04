Melih Gökçek CHP'deki kulisi açıkladı: Bunu da benden duyun!

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, paylaştığı bir tweette, CHP'deki kulisleri aktararak, parti seçmeninin yerel seçimlerde partisine oy vermeyeceğini öne sürdü.

Partideki genel kanaatin, AK Parti karşısındaki 10 seçim yenilgisi üzerine bir kez de bilinç olarak kaybetmek olduğunu yazan Gökçek, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurtulmak için uygulanacak bu yöntemin fena fikir olmadığını belirtti.

'HADİ BUNU DA BENDEN DUYUN'

Twitter hesabından, 'Hadi bunu da benden duyun' başlığı ile bir paylaşım yapan Gökçek, "CHP seçmeni Kılıçdaroğlu'ndan kurtulmak için yerel seçimlerde sandığa gitmeyip protesto edecekmiş. CHP'de genel kanaat şu... 10 sçimdir kaybediyoruz, 111 sefer de bilinçli kaybedelim ama KK'dan kurtulalım.. Fena fikir değil..." ifadelerini kullandı.