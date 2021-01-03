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Biyografi Melih Bulu kimdir? Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu hangi görevlerde bulundu?
Biyografi

Melih Bulu kimdir? Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu hangi görevlerde bulundu?

Resmi Gazete'de yayınlanan rektör atamalarına göre, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu atandı. Boğaziçi Üniversitesi rektörü olan Prof. Dr. Melih Bulu’nun kim olduğu merak ediliyor. Prof. Dr. Bulu, TUSAŞ'da proje mühendisi olarak CASA, Atak Helikopter ve F-16 programlarında görev aldı. Peki Prof. Dr. Bulu kimdir, nerelidir? Prof. Dr. Bulu hangi görevlerde bulundu?

Yeniakit Publisher
2021-01-03 17:46:00 - 2021-01-03 17:47:21
Melih Bulu kimdir? Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu hangi görevlerde bulundu?

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2., 3. ve 7. maddeleri gereğince Prof. Dr. Melih Bulu atandı. Peki Prof. Dr. Melih Bulu kimdir?

Prof. Dr. Melih Bulu kimdir?

Melih Bulu, lisans eğitimini 1992 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini ise Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamladı.

Prof.Dr. Bulu, özel sektörde TUSAŞ'da proje mühendisi olarak CASA, Atak Helikopter ve F-16 Programlarında çalıştı. P&G'de Fabrika Müdür Yardımcılığı görevinde özellikle verimlilik ve maliyet tasarrufu alanlarında görevler aldı.

Benzeri şekilde çalışma hayatında gerek profesyonel gerekse girişimci olarak bir çok üretim ve servis sektöründeki firmada strateji ve yönetim konularında danışmanlıklar yaptı.

Prof. Melih Bulu 2009’da başlayan tam zamanlı akademik kariyeri boyunca bölüm başkanlığı, dekanlık, MBA koordinatörlüğü, uluslararası işbirliği koordinatörlüğü görevlerinde bulundu. 2017 tarihi itibarıyla Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu’nun Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Bulu, 2011'den bu yana İstanbul Elektrik Elektronik Makine ve Bilişim İhracatçıları Birliği Ar-Ge Pazarın Yönetim Kurulu Üyesidir.

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