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Dünya Meksika'da evde toplantı yapan 9 kişi infaz edildi
Dünya

Meksika'da evde toplantı yapan 9 kişi infaz edildi

Meksika'nın doğusunda, silahlı bir grubun bir eve düzenlediği baskında 9 kişi infaz edildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-09 22:25:00 -
Meksika'da evde toplantı yapan 9 kişi infaz edildi

Meksika'nın doğusunda, silahlı bir grubun bir eve düzenlediği baskında 9 kişi infaz edildi.

Meksika basınında çıkan habere göre, Atlixco kentindeki Francisco Madero Mahallesi'nde silahlı saldırganlar evde toplantı yapan kişilere ateş açtı.

İhbar üzerine eve giren polis, 3'ü kadın 9 kişinin cesedini, 1 kişiyi de ağır yaralı halde buldu.

Olayın uyuşturucu çeteleri arasındaki hesaplaşmadan kaynaklandığı düşünülüyor.

Meksika'da 2021'de 33 bin 308 kişi uyuşturucu çetelerinin savaşı nedeniyle yaşamını yitirdi.

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