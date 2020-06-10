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Aktüel

Meksika'da 2 bebek Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-06-10 20:16:52 -
Meksika'da 2 bebek Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - Meksika'da 2 bebek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

Meksika basınındaki haberlere göre, ülkenin batısındaki Jalisco ve Guanajuato eyaletlerinde Kovid-19 belirtisi taşıyan 5'er aylık iki bebek hayatını kaybetti.

Guanajuato Sağlık Sekreteri Daniel Diaz Martinez, virüs nedeniyle yaklaşık 2 haftadan bu yana hastanede tedavileri devam eden bebeklerin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadığını söyledi.

Bebeklerin virüse nasıl yakalandığının henüz tespit edilemediğini vurgulayan Martinez, "Büyük ihtimalle bebeklere virüs eve dışarıdan gelen birileri tarafından bulaştırıldı." dedi.

Martinez, halk arasında farkındalığı arttırmak için bu bilgiyi özellikle paylaştıklarını belirterek aileleri, çocukların evden zorunlu olmadıkça çıkarılmaması konusunda uyardı.

Ülkede 15 yaşından küçük 152 çocuğun Kovid-19'a yakalandığı belirtiliyor.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle 14 bin 649 kişi öldü. Ülkede vaka sayısı ise 124 bin 301 olarak kayda geçti.



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