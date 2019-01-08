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Mekke'de alarm verildi! Yok etmek için çalışma başlatıldı

Başta Mescid-i Haram olmak üzere, Mekke genelinde hamam böceklerinin sayısının arttığı, yetkililerin böcekleri "yok etmek" için harekete geçtikleri belirtildi. Mekke'yi böcek istilasından kurtarmak için 22 takımın çalıştığı ifade edildi.

08 Ocak 2019 Salı 16:21
Mekke'de alarm verildi! Yok etmek için çalışma başlatıldı

Suudi Arabistan’da Mescid-i Haram ve Kabe çevresi dahil Mekke kentini hamamböceği bastı. Mescid-i Haram ve Kabe çevresinde hamamböceği görülmesi yetkilileri harekete geçirdi. 

"Yok etmek için çalışma başlatıldı"

Kutsal Şehir Sekreteri Muhammed el Kuveyhis’i, çevre koruma ekiplerinin Mescid-i Haram’ın her tarafında yayılmış böceklerini yok etmek için çalışmaları başlattığını söyledi.

22 takım katıldı

 

Böcekleri temizlemek için başlatılan çalışmalara 138 görevliden oluşan 22 takım katılıyor.

Üreme alanlarını buluyorlar

Temizlik çalışmaları böceklerin üreme alanları tespit edilerek sürdürülüyor.

Kaynak: İHA

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 16:21
  1. Kutsal Şehir Sekreteri Muhammed el Kuveyhis
  2. Mescid-i Haram
  3. Kabe

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