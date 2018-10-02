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Mehmetçik'ten Kosova'ya sağlık desteği

Kosova'da NATO barış gücü bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığı, ülkenin batısında bulunan Yakova şehrindeki Rogova köyü Aile Sağlık Merkezine tıbbi malzeme yardımı yapıldı.

02 Ekim 2018 Salı 16:25
Mehmetçik'ten Kosova'ya sağlık desteği

Yardım projesine ilişkin sağlık merkezinde gerçekleşen törende konuşan Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, yapılan yardımlarla Yakova halkına verilen sağlık hizmetlerinin daha ileri seviyelere taşınması temennisinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti kurumları ve Türk Temsil Heyetinin Kosova’da çok önemli projelere imza attığını aktaran Kılıç, bunların içerisinde eğitim ve sağlık alanındaki projelerin çok öncelikli ve önemli olduğuna işaret etti.

Dost ve kardeş ülke olarak gördükleri Kosova'nın sağlık ve eğitim hizmetlerine katkı sağlamaktan duydukları mutluluğu dile getiren Kılıç, "Bu projeler bir açıdan da Türk insanının Kosova halkına, Kosova insanına sevgisinin, ilgisinin de bir tezahürüdür. Hiçbir karşılık beklemeden gerçekleştirdiğimiz bu projelerde bizler için en büyük mükafat bu projeler vesilesiyle çok daha iyi hizmetler alacak olan Kosova halkının ve Kosovalı dostlarımızın mutluluğudur." diye konuştu.

'Çocuklarımıza katkıda bulunacak'

Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Cem Sinan Barım da yaptıkları projelerin eğitim ve sağlık alanında yoğunlaşmasına önem verdiklerini belirterek, "Eğitim alanında yaptığımız iş birliklerinin çocuklarımızın gelecekteki eğitim hayatlarına katkıda bulunacaklarını düşünüyoruz. Sağlık alanında yaptığımız iş birliğinin de bugünümüze işaret ettiğini düşünüyoruz. Bu projeyle yaklaşık 17 bin kişiye hizmet verileceğini öğrenmiş olmanın da mutluluğunu yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Yakova Belediye Başkanı Ardian Gjini ise Türkiye devleti, hükümeti ve halkına büyükelçilik, Türk Temsil Heyeti Başkanlığı ve TİKA aracılığıyla teşekkür etti.

Sağlık merkezinin belediye sınırları içerisindeki köylerde en iyi donanımlı aile sağlık merkezi olduğuna dikkati çeken Gjini, Türkiye ile Kosova ve Yakova ile Türk kurumları arasındaki iş birliğinin artacağına olan inancını paylaştı.

Konuşmaların ardından sağlık merkezi ziyaret edilerek Türk Temsil Heyeti Başkanlığı tarafından sunulan tıbbi malzemeler incelendi.

Proje kapsamında sağlık merkezine EKG cihazı, sterilizatör, diş üniti, otoskop/ oftalmaskop set, tansiyon aleti, pulse oksimetre, nebulizatör, göz tablosu, kapalı kan analiz sistemi, 18 parametre hemogram cihazı, 11 parametre idrar analiz sistemi, derin donduruculu buzdolabı, ofis araç gereçleri ve birçok tıbbi cihaz alımı gerçekleştirildi.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 16:25
  1. Yakova Belediye Başkanı Ardian Gjini

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