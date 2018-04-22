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Mehmet Şimşek TMSF'ye devredilen şirket sayısını açıkladı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen şirketlerle ilgili son durumu Başbakan Yardımcısı Şimşek açıkladı.

22 Nisan 2018 Pazar 11:40
Mehmet Şimşek TMSF'ye devredilen şirket sayısını açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak’ın soru önergesine yanıt veren Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, bin 20 şirketin TMSF’ye devredildiğini açıkladı. Şirketlerin toplam mali büyüklüğü de 46.8 milyar TL’ye ulaştı. 

Şimşek’in verdiği bilgiye göre, mahkeme ve hakimlik kararlarıyla FETÖ/PDY ile bağlantılı bin 20 şirkette kayyımların yetkileri TMSF’ye devredildi. Toplam 49 bin 925 kişinin istihdam edildiği bu şirketlerin özkaynak toplamı yaklaşık 19.7 milyar TL olurken, cirolarının toplamı da yaklaşık 17.6 milyar TL oldu. Bugüne kadar bu kapsamda satılan şirketlerin sayısı iki olurken, satış tutarı ise yaklaşık 253 milyon TL olarak belirlendi.

Şimşek, soru önergesine verdiği yanıtta TMSF’nin tasfiyeye karar verdiği ve tasfiye sürecini tamamladığı şirket sayısının da bir olduğunu belirtirken, bu şirketin tasfiyesi nedeniyle işsiz kalan kişinin ise bulunmadığı bilgisini paylaştı. Bu süreçte 122 kişinin mal varlığına da TMSF kayyım olarak atandı.

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 11:40
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