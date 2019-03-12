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Mehmet Özhaseki'den flaş açıklama! "FETÖ'ye bir metrekare yer vermedim"

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, kendisine sorulan soruya, "21 yıl belediye başkanlığımda bir metrekare arsa vermeyen ender bir, iki tane belediye başkanlarından biri benim. Bir metrekare vermedim" dedi.

12 Mart 2019 Salı 12:28
Mehmet Özhaseki'den flaş açıklama! "FETÖ'ye bir metrekare yer vermedim"

AK Parti’ninAnkara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki’nin katıldığı bir televizyon programında FETÖ ile ilgili çarpıcı sözler söyledi. 

Katıldığı televizyon prgramında 31 Mart Yerel seçimlerine ve gündeme dair soruları cevaplayanMehmet Özhaseki "Kayseri'deki FETÖ operasyonunda gözaltına alınan, tutuklanan, hala içeride olan birtakım iş insanları Fetullah Gülen cemaatiyle arada sizin irtibat kurduğunuzu, hatta sizin onları Pensilvanya'ya, Fetullah Gülen'e götürdüğünüzü söylediler. Ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine FETÖ ile hiçbir ilişkisinin bulunmadığını söylerken iddiaları yalanlayan şu sözleri söyledi: "Bir kişi söylüyor o da FETÖ yöneticisi, içeride yatıyor zaten. Para yardımları verilmiş. Kapıda durmuş bir tanesi. Emniyet kayıtlarına geçtiği için söylüyorum. Her ifadeye girene şunu söylüyorlar; 'Haseki'nin adını verin'. Bu kadar çirkin bir örgütle karşı karşıyayız. Ben Kayseri'den birilerini alacağım, Pensilvanya'ya götüreceğim ve bu duyulmayacak, böyle bir şey olabilir mi?"

“FETÖ’ye bir metrekare yer vermedim”

Programın devamında sunucun "Siz hiç FETÖ'ye sempatiyle baktınız mı?" sorusuna Mehmet Özhaseki "Vergi veren ilk gruba bakıyorsunuz bunlardan oluşuyor. Ticaret ve sanayi odalarının ödül törenlerine sizi çağırıyorlar. Oturup aynı masada yemek yiyorsunuz. Onun dışında bir kere bunların sohbetlerinde diz kırmış değilim, çay içmiş değilim. 21 yıl belediye başkanlığımda bir metrekare arsa vermeyen ender bir, iki tane belediye başkanlarından biri benim. Bir metrekare vermedim" şeklinde cevap verdi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 12:28
  1. Kayseri
  2. Ankara
  3. Mehmet Özhaseki
  4. AK Parti
  5. açıklama
  6. FETÖ

YORUM YAZ

  • ErcanErcan38 dk önce
    Binlerce metrekare yer veren belediye başkanların hakkında ne düşünüyorsunuz? Fetö'ye yardım ve yataklıktan soruşturma açılmalı mı?
  • HamzaHamza41 dk önce
    Bir metrekare vermediyse kaç metrekare verdiğini açıklasın bilelim, kaç metrekare? Daha mı fazla daha mı az? Ümmet bunu merak ediyor

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