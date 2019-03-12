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Mehmet Özhaseki'den dikkat çeken Abdullah Gül açıklaması

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün parti kuracağı iddialarıyla ilgili konuşan AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Gül’ün yeni bir parti içinde yer alacağını düşünmediğini söyledi.

12 Mart 2019 Salı 13:39
Mehmet Özhaseki'den dikkat çeken Abdullah Gül açıklaması

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül için “Abi diye hitap ettiğimiz birisi” ifadesini kullanan Özhaseki, “Ben şahsen Sayın Gül’ün bir parti içinde yer alacağını zannetmiyorum” dedi.

Habertürk canlı yayınında soruları yanıtlayan Özhaseki, Gül ve AK Parti’nin kurucu kadrosunda yer alan bazı isimlerin yeni parti kuracakları iddialarına ilişkin, ”Eğer böyle bir şey olursa, tavrımız çok net olur. Ben yeni parti kuracağını sanmıyorum" yorumunda bulundu.

Gül ile 1-2 yıldır görüşmediğini de kaydeden Özhaseki, şöyle “devam etti:

“Saygı duyduğum bir insan. Yıllardır süren arkadaşlığımız var, abi diye hitap ettiğimiz birisi ve kardeşi yakın arkadaşım. 1- 2 yıldır görüşemiyoruz. Sadece düğünlerde, cenazelerde görüşüyoruz. Parti kuracağını zannetmiyorum. Benim düşüncem bu. Yörüngem belli ve doğru bulmam. Nasıl bir açık var ki yeni bir parti kurulsun."

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 13:39
  1. Mehmet Özhaseki
  2. Abdullah Gül

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