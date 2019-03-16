Resul Ekrem Şahan Ankara

AK Parti Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, mal varlığını açıkladı. Özhaseki, “Benim saklı gizli bir tarafım yok. 25 yıllık kamu yöneticisiyim, herhalde 25 tane mal beyanım var” dedi.

CHP adayı Yavaş’a da sorular soran Özhaseki şunları dile getirdi: “Bu yalanı kim söylüyor? Bu kadar büyük meblağlı senedi hangi hizmet karşılığında aldınız? Ne iş yapıyorsunuz? 600 bin dolar. 3 milyon liradan fazla bir paradan bahsediyoruz. Basının karşısına çıktı. Soru almadan sessizce bırakıp çekti gitti. Suçladığın kişi senin arkadaşın biz tanımıyoruz ki!” Basın toplantısının ardından Özhaseki’ye ait mal beyanı, basın mensuplarına dağıtıldı. Dağıtılan mal beyanına göre Özhaseki’ye ait 500 bin lira değerinde iki ev, 700 bin lira değerinde bir ev, miras yoluyla kalan arsa, işyeri ve mesken, hisse satışından 159 bin 500 lira, 293 bin 272 dolar tutarında alacak, dört şirkette ise kurucu hisse bulunuyor.