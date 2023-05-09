Mehmet Metiner’den flaş seçim çıkışı! Böyle duyurdu

Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, 14 Mayıs seçimlerine dair dikkat çekici bir yazı kaleme aldı. Yeni Şafak gazetesindeki köşesinde “Kuşkum yok: Bu iş ilk turda bitecek” ifadelerini kullanan Metiner, özetle şunları kaydetti:

“Gördüğüm o ki Reis’e destek, her dönemde olduğu gibi bu dönemde de yüksek çıkacak. Tahminim bu dönem daha fazla çıkacak.

Kuşkum yok: Bu iş ilk turda bitecek.

Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan kazanacak.

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1 milyon 700 bin kişiyi bir mitingde bir araya araya getirecek yeryüzünde başka bir lider yok.

Reis’in gücü, Türkiye’nin dünyadaki gücünü gösteren çok önemli bir olgu.”