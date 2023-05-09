Mehmet Metiner’den flaş seçim çıkışı! Böyle duyurdu
Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, 14 Mayıs seçimlerine dair dikkat çekici bir yazı kaleme aldı.
Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, 14 Mayıs seçimlerine dair dikkat çekici bir yazı kaleme aldı. Yeni Şafak gazetesindeki köşesinde “Kuşkum yok: Bu iş ilk turda bitecek” ifadelerini kullanan Metiner, özetle şunları kaydetti:
“Gördüğüm o ki Reis’e destek, her dönemde olduğu gibi bu dönemde de yüksek çıkacak. Tahminim bu dönem daha fazla çıkacak.
Kuşkum yok: Bu iş ilk turda bitecek.
Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan kazanacak.
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1 milyon 700 bin kişiyi bir mitingde bir araya araya getirecek yeryüzünde başka bir lider yok.
Reis’in gücü, Türkiye’nin dünyadaki gücünü gösteren çok önemli bir olgu.”