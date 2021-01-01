Mehmet Metiner'den Canan Kaftancıoğlu'na olay soru: Kılıçdaroğlu'ndan yana mısın Sağlar'dan mı?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başörtüsüne dil uzatan eski CHP'li Fikri Sağlar'a “Böyle bir ayrımcılığı asla kabul etmiyor ve doğru bulmuyorum. Çağın neresindeyiz biz?" sözleriyle tepki gösterdi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na "Kılıçdaroğlu gibi mi düşünüyorsunuz Sağlar gibi mi?" sorunu yöneltti.
Başörtüsüne salya akıtan CHP eski milletvekili Fikri Sağlar'ın sözleri kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı.
Sağlar'ın haddini aşan alçak sözlerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da “Böyle bir ayrımcılığı asla kabul etmiyor ve doğru bulmuyorum. Çağın neresindeyiz biz? Kişi başörtüsü takar takmaz. Bu onun tercihidir” ifadeleriyle tepki gösterdi.
Canan Kaftancıoğlu'na olay soru
Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner'in CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na sorduğu soru olay oldu.
Kaftancıoğlu'na "Kılıçdaroğlu gibi mi düşünüyorsunuz Sağlar gibi mi?" sorunu yönelten Metiner'in paylaşımı şu şekilde: