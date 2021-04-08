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Gündem Mehmet Metiner'den Ayasofya İmamı tepkisi
Gündem

Mehmet Metiner'den Ayasofya İmamı tepkisi

Görevinden affını isteyen Ayasofya Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın ile ilgili karalama kampanyasına tepki gösteren Mehmet Metiner, “İnsanları ceffelkalem suçlamak, mahkum etmek kabul edilebilir bir durum değil." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 22:00:00 - 2021-04-08 22:10:03

CNN Türk ekranlarında Hande Fırat moderatörlüğünde yayınlanan Gece Görüşü programında görevinden affını isteyen Ayasofya Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın’ın istifası değerlendirildi.

İslam hukuku profesörü Mehmet Boynukalın’ın İslamiyet’i esas alan konularla ilgili paylaşımları bazı çevrelerde rahatsızlığa neden oldu.

Ayasofya İmamı istifasını istedi

Kaynağını ayetlerden ve hadislerden alarak toplumu bilinçlendiren paylaşımlarda bulunan Ayasofya İmamı’na karalama kampanyası başlatıldı. Hadi Özışık, Kübra Par, Fatih Altaylı gibi isimlerin yanı sıra solak medyanın da köpürttüğü algı operasyonunun ardından Mehmet Boynukalın Hoca görevinden affını istedi.

Mehmet Metiner'den tepki

CNN Türk ekranlarında yayınlanan Gece Görüşü programında konuşan 25. ve 26. Dönem İstanbul AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, Boynukalın Hoca’nın yaptığı paylaşımlarda hiçbir sıkıntının olmadığını belirtti.

Mehmet Metiner, “Kimse mesajlarda ne söylediğine bakmadan sadece devlet memuru sıfatı üzerinden böyle bir suçlamaya girişti.” dedi.

“İnsanları ceffelkalem suçlamak kabul edilebilir bir durum değil"

Hande Fırat’ın araya girmesi üzerine, “İnsanları ceffelkalem suçlamak, mahkum etmek kabul edilebilir bir durum değil. Mehmet Hoca neyi nerede nasıl söyleyeceğini bilen bir insandır. İstanbul Sözleşmesi konusunda da söylediği yanlış değildir.” ifadelerini kullandı.

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