Mehmet Kapukaya Hoca nedenini açıkladı: 1 dolar almak bile haram

Taha Emre ÖZDEMİR Yeniakit.com.tr

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya, yeniakit.com.tr canlı yayınında ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dolar/TL kurundaki dalgalanma sürecinde fırsatçılık yapanlara dikkat çeken Kapukaya, "Bizim insanlarımızın çoğunda helal haram duygusu vardır. Ama maalesef haram peşinde koşanlar da var." dedi.

'1 dolar almak bile haramdır'

Kapukaya, içinde bulunduğumuz süreçte toplum menfaatini göz ardı edip, kar amacı güderek dolar ya da euro alımı yapmanın "haram" olduğunu ifade etti.

"Bir insan gerçekten ihtiyacı varsa ve piyasalara bir müdahale yoksa elbette ki döviz ya da altın alabilir. Başka yatırım araçlarına da yönelebilir." diyen Kapukaya, şöyle konuştu:

"Ülkemize gerek içeriden gerek dışarıdan bir saldırı varken ve ülkemiz çökertilmek istenirken bu süreçte eğer bir zaruriyet yoksa 1 dolar bile almak haramdır. Çünkü bunlar neticede bizim ülke ekonomimize büyük darbe vurdular. Dolar 18,5 liraya, euro 20 liranın üstüne çıktı ve eğer başarılı bir müdahale olmasaydı belki de büyük felaketlerle karşılaşacaktık. Allah-u Teala ülke ve toplum menfaatlerini göz ardı ederek kendi hesapları peşinde koşup, kar amacı güderek bu süreçte stokçuluk yapanları da 'Ben kar edeyim, gerisi ne olursa olsun' deyip döviz alanları da ıslah etsin."