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Mehmet İnan kimdir? Nurhak İlçe Başkanı Mehmet İnan AK Parti’den neden istifa etti?

Mehmet İnan 2017’den beri görev yaptığı AK Parti Nurhak İlçe Başkanlığı görevinden istifa ettiği açıklandı. Mehmet İnan’ın istifa etmesinden sonra AK Parti Nurhak İlçe Başkanı Mehmet İnan AK Parti’den neden istifa etti? sorusunun cevabı merak ediliyordu. AK Parti İlçe Başkanlığından yapılan açıklamada Mehmet İnan’ın işlerinin yoğunluğundan dolayı istifa ettiğini duyurdu.

04 Eylül 2019 Çarşamba 10:35
Mehmet İnan kimdir? Nurhak İlçe Başkanı Mehmet İnan AK Parti’den neden istifa etti?

Mehmet İnan 2017’den beri görev yaptığı AK Parti Nurhak İlçe Başkanlığı görevinden istifa ettiği açıklandı. Mehmet İnan’ın istifa etmesinden sonra AK Parti Nurhak İlçe Başkanı Mehmet İnan AK Parti’den neden istifa etti? sorusunun cevabı merak ediliyordu. AK Parti İlçe Başkanlığından yapılan açıklamada Mehmet İnan’ın işlerinin yoğunluğundan dolayı istifa ettiğini duyurdu. Mehmet İnan eczacılık yapmakta.

AK Parti Kahramanmaraş Nurhak İlçe Başkanlığından yapılan açıklamada; "Nurhak İlçe Başkanımız Sn Mehmet İnan işlerinin yoğunluğu nedeniyle İlçe Başkanlığı görevinden istifa etmiştir. Mehmet İnan kardeşimize bugüne kadar partimize yapmış olduğu hizmetleri nedeniyle teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte Nurhak İlçe Başkanlığı görevini İlçe Başkan Yardımcımız Siyasi ve Hukuki İşler Başkanımız Sn Ahmet Kuyruk vekaleten yürütecektir." ifadeleri kullanıldı.

Mehmet İnan kimdir?

01/02/1992 yılında Nurhak da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini Nurhakta tamamladı. 2010 yılında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesini kazandı ve 2015’de mezun oldu. 2016 yılından beri ilçede eczacılık yapmakta. 

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 10:35
  1. Kahramanmaraş
  2. Ankara
  3. Mehmet İnan kimdir?
  4. AK Parti Nurhak İlçe Başkanı Mehmet İnan AK Parti’den neden istifa etti?

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