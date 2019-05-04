0553 313 94 23

Mehmet Görmez'den 'yeni parti' açıklaması: Üzüntü duyuyorum

Diyanet İşleri eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yeni kuracağı partide yer alıp almayacağı konusuna açıklık getirdi.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 23:58
Mehmet Görmez'den 'yeni parti' açıklaması: Üzüntü duyuyorum

Diyanet İşleri'nin 17. Başkanı Mehmet Görmez, Davutoğlu'nun yeni kuracağı partide yer alacak iddiaları üzerine sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

''Üzüntü duyuyorum''

Görmez, "İstirhamımdır" diyerek başladığı açıklamasına "İsminin zaman zaman gündelik siyasi tartışmalara dahil edilmesinden üzüntü duyduğunu" dile getirdi.

Diyanet İşleri eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in Twitter hesabından yaptığı "İstirhamımdır" başlıklı açıklaması şu şekilde:

"Diyanet İşleri Başkanlığı görevini bırakırken Aziz Milletimizin huzurunda bundan sonraki hayatımı Din-i Mübin-i İslam'a hizmet yolunda ilme ve tefekküre adayacağımı açıkca ilan ettiğim halde ismimin zaman zaman gündelik siyasi tartışmalara dahil edilmesinden üzüntü duyduğumu kamuoyuna saygıyla bildirir, bu tür asılsız haberlere itibar edilmemesini istirham ederim."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 23:58
  1. yeni parti
  2. mehmet görmez
  3. SİYASET Haberleri
  4. Prof. Dr. Mehmet Görmez

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurması
    1. İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı..
    2. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,..
    3. GÜNDEM ÖZETİ / 5 Mayıs 2019
    4. ‘Çaycumalılar Buluşuyor’un dördüncüsü..
    5. Husumetli olduğu kişi yerine başkasını..
    6. Mehmet Görmez'den 'yeni parti'..
    7. "Çaycuma Ödülleri” sahiplerine verildi
    8. Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan şehitler..
    9. Medya İşçileri Sendikası İsrail'in..
    10. Marmara Deniz’inde trol operasyonu
    11. Sağlık Bakanlığından Kırklareli’ne 6..
    12. İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı..
    13. Hidayet Türkoğlu'ndan şehitler için..
    14. İsrail'in saldırısında Yardımeli..
    15. TFF 3. Lig'de play-off eşleşmeleri ve..
    16. Kayıp kızı yaraladıktan sonra sazlık..
    17. Medya İş Sendikası: "Anadolu Ajansı'na..
    18. İsrail tarafından ofisi bombalanan..
    19. Kargı Kaymakamlığı Voleybol Turnuvası..
    20. Yelken: BAYK Kış Trofesi
    21. AA Genel Müdürü Şenol Kazancı:..
    22. TRT Genel Müdürü İbrahim Eren:..
    23. Yardımeli Derneği: "Anadolu Ajansı'nın..
    24. 8. Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali’nde..
    25. Almanya'da DİTİB Bramsche Eyüp Sultan..
    26. Türkiye Futbol Federasyonundan..
    27. TBMM Başkanı Şentop’dan İsrail’in..
    28. Cezayir'de Buteflika'nın kardeşi..
    29. AA Genel Müdürü Şenol Kazancı:..
    30. Maçın ardından
    Saadetli vekilden skandal 'Çamlıca Camisi' benzetmesi
    Saadetli vekilden skandal 'Çamlıca Camisi' benzetmesi
    Mehmet Özhaseki'den Abdullah Gül açıklaması: "Oluyorsa yaparlar, ne yapalım"
    Mehmet Özhaseki'den Abdullah Gül açıklaması: "Oluyorsa yaparlar, ne yapalım"
    AK Parti, İstanbul için kritik tarihi açıkladı
    AK Parti, İstanbul için kritik tarihi açıkladı
    Ahmet Davutoğlu'dan 'kurgu' iddialarına zehir zemberek cevap
    Ahmet Davutoğlu'dan 'kurgu' iddialarına zehir zemberek cevap
    TBMM'de 80 yeni makam aracı kiralandı!
    TBMM'de 80 yeni makam aracı kiralandı!

    Günün Karikatürü

    05 Mayıs 2019
    Başarılı İHL’nin nefesini kestiler
    Başarılı İHL’nin nefesini kestiler
    Küresel haydut ABD'den Türkiye'ye yeni tehdit
    Küresel haydut ABD'den Türkiye'ye yeni tehdit