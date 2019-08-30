Mehmet Faruk Bayrak kimdir? Mehmet Faruk Bayrak Ali Babacan’ın kuracağı partiye mi katılacak 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Ali Babacan’ın kuracağı yeni partide yer alacak isimlerin kim olacağı araştırılıyor. Gazeteci Veysi Dündar’ın iddiasına göre, Ali Babacan’ın partisinde yer almaları muhtemel isimler belli. Bu isimler arasında 22. Dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekili olan Mehmet Faruk Bayrak da var. Peki Mehmet Faruk Bayrak kimdir, nereli ve kaç yaşında? Mehmet Faruk Bayrak hangi görevlerde bulundu? İşte Mehmet Faruk Bayrak biyografisi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Ali Babacan’ın kuracağı yeni partide yer alacak isimlerin kim olacağı araştırılıyor. Gazeteci Veysi Dündar’ın iddiasına göre, Ali Babacan’ın partisinde yer almaları muhtemel isimler belli. Bu isimler arasında 22. Dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekili olan Mehmet Faruk Bayrak da var. Peki Mehmet Faruk Bayrak kimdir, nereli ve kaç yaşında? Mehmet Faruk Bayrak hangi görevlerde bulundu? İşte Mehmet Faruk Bayrak biyografisi. Veysi Dündar'ın iddiasına göre Ali Babacan'ın kuracağı yeni partide görev alacak isimler şunlar: Mehmet Tekelioğlu, Mehmet Şimşek, Erol Cebeci, Ertuğrul Günay, Candan Karlıtekin, Faruk Bayrak, Mustafa Baş, Haşim Kılıç, Osman Can, Nesrin Nas, Ufuk Uras, Altan Tan, Haşim Haşimi, Sabahattin Cevheri, Cevher Cevheri. Mehmet Faruk Bayrak kimdir? Mehmet Faruk Bayrak 1964 yılında doğdu. Anne ve babası Abdulhadi - Adile’dir. ABD Newport Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü - Yayıncı - Alfa Yayın Grubu (Alfa, Everest, Artemis, Kapı, Büyülü Fener, Alfa Aktüel Yayınları) Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Yayıncılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi - XXII inci Dönem Şanlıurfa Milletvekili görevini yapan Mehmet Faruk Bayrak, evli, 3 çocuk babasıdır.

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