0553 313 94 23

Mehmet Faruk Bayrak kimdir? Mehmet Faruk Bayrak Ali Babacan’ın kuracağı partiye mi katılacak

11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Ali Babacan’ın kuracağı yeni partide yer alacak isimlerin kim olacağı araştırılıyor. Gazeteci Veysi Dündar’ın iddiasına göre, Ali Babacan’ın partisinde yer almaları muhtemel isimler belli. Bu isimler arasında 22. Dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekili olan Mehmet Faruk Bayrak da var. Peki Mehmet Faruk Bayrak kimdir, nereli ve kaç yaşında? Mehmet Faruk Bayrak hangi görevlerde bulundu? İşte Mehmet Faruk Bayrak biyografisi.

30 Ağustos 2019 Cuma 16:30
Mehmet Faruk Bayrak kimdir? Mehmet Faruk Bayrak Ali Babacan’ın kuracağı partiye mi katılacak

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Ali Babacan’ın kuracağı yeni partide yer alacak isimlerin kim olacağı araştırılıyor. Gazeteci Veysi Dündar’ın iddiasına göre, Ali Babacan’ın partisinde yer almaları muhtemel isimler belli. Bu isimler arasında 22. Dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekili olan Mehmet Faruk Bayrak da var. Peki Mehmet Faruk Bayrak kimdir, nereli ve kaç yaşında? Mehmet Faruk Bayrak hangi görevlerde bulundu? İşte Mehmet Faruk Bayrak biyografisi.

Veysi Dündar'ın iddiasına göre Ali Babacan'ın kuracağı yeni partide görev alacak isimler şunlar: Mehmet TekelioğluMehmet ŞimşekErol CebeciErtuğrul GünayCandan KarlıtekinFaruk BayrakMustafa BaşHaşim KılıçOsman CanNesrin NasUfuk UrasAltan TanHaşim HaşimiSabahattin CevheriCevher Cevheri.

Mehmet Faruk Bayrak kimdir?

Mehmet Faruk Bayrak 1964 yılında doğdu. Anne ve babası Abdulhadi - Adile’dir. ABD Newport Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü - Yayıncı - Alfa Yayın Grubu (Alfa, Everest, Artemis, Kapı, Büyülü Fener, Alfa Aktüel Yayınları) Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Yayıncılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi - XXII inci Dönem Şanlıurfa Milletvekili görevini yapan Mehmet Faruk Bayrak, evli, 3 çocuk babasıdır.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 16:30
  1. Şanlıurfa
  2. Mehmet Faruk Bayrak kimdir?
  3. Mehmet Faruk Bayrak Ali Babacan’ın kuracağı partiye mi katılacak
  4. ali babacanın kuracağı partide kimler var

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Psikolojik Danışman ve Rehberlik Uzmanı Kömürcü’den çarpıcı tespit: Bu ders okutulmadan refah toplumu olamayız
    1. Psikolojik Danışman ve Rehberlik..
    2. Haşim Kılıç kimdir? Haşim Kılıç Ali..
    3. İsmail Köybaşı Granada’da resmi imzayı..
    4. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim..
    5. Gölcük Donanması gemileri 30 Ağustos..
    6. Roma'dan Kolarov ve Medipol Başakşehir..
    7. Türkiye'den flaş F-35 açıklaması!
    8. Kayıp şahsı arama çalışmaları 9 ay..
    9. Büyük Zaferin 97'nci yıl dönümü
    10. 30 Ağustosta göndere Türk Bayrağı..
    11. Giryan'a saldırılarını yoğunlaştıran..
    12. Kıbrıs gazisi Veli Kıvrak Barış..
    13. Ergene Velimeşespor, yeni sezona..
    14. BESYO sınavında ter döktüler
    15. İstanbul Havalimanı’nda şüpheli paket
    16. Sivas’ta trafik kazası: 9 yaralı
    17. Altın Portakal’da kadın emeği Cahit..
    18. Aydın'da izinsiz jeotermal santral..
    19. Sivas’ta 4 Eylül Spor Salonu..
    20. Yer: Gaziantep... Bıçaklanmış tazı..
    21. Namık Altunsoy: "Galibiyetle başlamak..
    22. 100. Yıl Milli Mücadele Eskrim..
    23. Nurdağı’nda Zafer Bayramı kutlandı.
    24. Parlamento tatil edilmişti! Boris..
    25. Abdullah Gül ile ilgili son kulis..
    26. Binali Yıldırım’dan Sancaktepe..
    27. Kaymakam Dülgeroğlu, vatandaşlarla..
    28. Aydın'da villaya uyuşturucu..
    29. Alanya’da jandarmadan uyuşturucu bitki..
    30. Mehmet Faruk Bayrak kimdir? Mehmet..
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşir Atalay ile görüştü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşir Atalay ile görüştü
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak