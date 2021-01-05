Mehmet Ersoy'dan Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınan 'Ulaş Çelik' paylaşımı

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin gözaltına alınan Ulaş Çelik'in terör propagandası yaptığı paylaşımlara yer vererek durumu masumlaştıranlara tepki gösterdi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde protesto

Terör örgütü DHKP-C marşlarının okunduğu "Katil polis" sloganları eşliğinde üniversiteli olmayan isimlerin kampüse girmeye çalışarak kargaşa çıkarttığı Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerin ardından 17 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar öğrenci değil terör örgütü üyesi çıktı

Gözaltına alınanlardan 15'inin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı, bazılarının terör örgütü MLKP ile irtibatının bulunduğu açıklandı.

Halk TV'den Ulaş Çelik'i aklama çabası

Gözaltına alınan isimlerden birisi olan Ulaş Çelik'in babası Arslan Çelik, Halk TV yayınına bağlanarak, oğluyla gurur duyduğunu söyledi. CHP'nin finanse ettiği Halk TV, bunu "Gözaltına alınan öğrencinin babası anlattı: Benim oğlum bu ülkeyi seven bir genç. Oğlumla her zaman gurur duydum, oğlumun yanındayım" ifadeleriyle aktardı.

Terör paylaşımları ortaya çıktı

Terör örgütlerinin propagandasının yapıldığı Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerde gözaltına alınan Ulaş Çelik'in teröristlere destek verdiği paylaşımları ortaya çıktı.

Mehmet Ersoy'dan tepki

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy daTwitter hesabından yaptığı paylaşımında, "İşte Boğaziçi Üniversitesinde gözaltına alınan, bazılarının sahiplenmekten, desteklemekten utanmadıkları masum öğrencilerden biri. Hiç kuşkunuz olmasın; devlet, devletliğini gösterecektir." ifadelerini kullandı.